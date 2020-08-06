Вопрос продажи "Мотор Сич" рассмотрят в суде, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство пока не ведет международных переговоров о судьбе предприятия

Вопрос продажи компании "Мотор Сич" является геополитическим. Его, скорее всего, решат в суде.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций инвесторам.

"И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что этот вопрос действительно сложный и лежит в разрезе геополитики.

"Поэтому он будет решен в судебном порядке, поэтому нельзя сказать, что должно быть так или иначе, потому что это будет давление на суды", - добавил Шмыгаль.

Шмыгаль уточнил, что вопрос можно решить путем переговоров между государством, нынешним и потенциальным инвесторами. Премьер-министр добавил, что правительство пока не ведет международных переговоров о судьбе стратегического предприятия.

Как известно, в прошлом году китайская компания Skyrizon приобрела 50% акций украинского предприятия "Мотор Сич". Китайская сторона, по данным предприятия, обязалась инвестировать в завод 250 млн долларов. Продажа акций "Мотор Сич" вызвал возмущение в США. Вашингтон утверждает, что предприятие будет способствовать наращиванию военных мощностей Китая.

Сегодня Зеленский призвал правительство провести оценку влияния приватизации "Мотор Сич" на экономическую безопасность страны, а также оценить работу стратегических госпредприятий.

На заявление Зеленского уже отреагировали в Антимонопольном комитете; АМКУ оценит продаже акций "Мотор Сич" на соответствие конкурентному законодательству.