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СНБО о ситуации с "Мотор Сич": разработки ученых являются достоянием Украины

Украина, Четверг 06 августа 2020 19:57
СНБО о ситуации с "Мотор Сич": разработки ученых являются достоянием Украины
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

СНБО принимает все возможные меры для защиты национальных интересов Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на ситуацию вокруг предприятия "Мотор Сич". Он отметил, что технологии и разработки украинских ученых в области авиастроения являются интеллектуальным достоянием Украины.

Об этом сообщает СНБО на странице в Facebook.

Как заявил Данилов, СНБО по поручению президента Владимира Зеленского принимает все необходимые меры для защиты национальных интересов Украины и предотвращения передачи незаконным способом другому государству украинских оборонных технологий.

Кроме того, с целью обеспечения национальных интересов в сфере авиационных двигателей СНБО принял решение, в котором определены конкретные задачи для Кабмина и других государственных органов.

В прошлом году китайская компания Skyrizon приобрела 50% акций украинского предприятия "Мотор Сич". Китайская сторона, по данным предприятия, обязалась инвестировать в завод 250 млн долларов. Продажа акций "Мотор Сич" вызвала возмущение в США. Вашингтон утверждает, что предприятие будет способствовать наращиванию военных мощностей Китая.

Сегодня Зеленский призвал правительство провести оценку влияния приватизации "Мотор Сич" на экономическую безопасность страны, а также оценить работу стратегических госпредприятий.

На заявление Зеленского уже отреагировали в Антимонопольном комитете; АМКУ оценит продажу акций "Мотор Сич" на соответствие конкурентному законодательству.

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