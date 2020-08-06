Питання продажу "Мотор Січ" розглянуть у суді, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Уряд наразі не веде міжнародних переговорів щодо долі підприємства

Питання продажу компанії "Мотор Січ" є геополітичним. Його, скоріше за все, вирішать в суді.

Про це заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що держава не може втручатися у продаж пакетів акцій інвесторам.

"І тут насправді питання в площині третейських, судових суперечок. Коли рішення мають ухвалювати не політики, а неупереджені інституції, які призначені для цього в усьому світі", - сказав Шмигаль.

Він додав, що це питання насправді складне та лежить у розрізі геополітики.

"Тому воно буде розв’язано в судовому порядку, тому не можна сказати, що має бути так або інакше, тому що це буде тиск на суди", - додав Шмигаль.

Шмигаль уточнив, що питання можна розв’язати через переговори між державою, нинішнім та потенційним інвесторами. Прем’єр-міністр додав, що уряд наразі не веде міжнародних переговорів щодо долі стратегічного підприємства.

Як відомо, минулого року китайська компанія Skyrizon придбала 50% акцій українського підприємства "Мотор Січ". Китайська сторона, за даними підприємства, зобов'язалася інвестувати в завод 250 млн доларів. Продаж акцій "Мотор Січ" викликав обурення у США. Вашингтон стверджує, що підприємство сприятиме нарощуванню військових потужностей Китаю.

Сьогодні Зеленський закликав уряд здійснити оцінку впливу приватизації "Мотор Січ" на економічну безпеку країни, а також оцінити роботу стратегічних держпідприємств.

На заяву Зеленського вже відреагували в Антимонопольному комітеті; АМКУ оцінить продаж акцій "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству.