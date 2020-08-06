АМКУ отреагировал на заявление Зеленского и проверит продажу "Мотор Сичи"

Фото: продажу компании "Мотор Сич" дополнительно проверят (wikimedia.org Freeman88)

Продажу компании проверят на соответствие законодательству о конкуренции

Антимонопольный комитет Украины оценит продажу акций компании "Мотор Сич" на соответствие конкурентному законодательству. В комитете обещают жесткие меры, если будут найдены нарушения.

Об этом говорится в заявлении АМКУ.

В заявлении говорится, что на сегодня АМКУ рассматривает четыре дела о концентрации (в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО "Мотор Сич"). В частности, исследуется влияние этих транзакций на конкуренцию на задействованных рынках - в данном случае на рынке авиадвигателей для самолетов и вертолетов, их технического обслуживания и ремонта.

В комитете отмечают, что вчера покупатель акций "Мотор Сичи" отозвал заявления о разрешении на концентрацию. Но изучение вопросов покупки акций (без одобрения Антимонопольного комитета) продолжается, данное исследование АМКУ начал по своей инициативе.

"АМКУ в пределах полномочий будет проведена оценка реализации стратегического предприятия "Мотор Сич" на соответствие конкурентному законодательству", - отметили в комитете и добавили, что по итогам проверки, если найдут нарушения, примут меры в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Дениса Шмыгаля провести системную оценку влияния продажи корпоративных прав в уставном капитале компании "Мотор Сич" на экономическую безопасность Украины.

В комментарии РБК-Украина начальник управление европейской интеграции, международного сотрудничества и коммуникаций АМКУ Игорь Солдатенко подтвердил, что заявление АМКУ о проверке продажи этой компании является реакцией на поручение президента.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что "Мотор Сич" оказалась в центре большой дипломатической игры между Китаем и США, а также подчеркнул, что предприятие не является фактором инвестиционного климата.

В прошлом году компания Skyrizon из Китая приобрела 50% акций компании "Мотор Сич". Эта транзакция вызвала недовольство США тем, что Китай получил доступ к украинским технологиям. При этом АМКУ до сих пор не одобрил продажу компании.