ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вопрос пенсий жителям Донбасса должен решаться в правовом поле Украины, - Кулеба

Новости » Политика     30.04.2020 - 16:54
Вопрос пенсий жителям Донбасса должен решаться в правовом поле Украины, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Во время конференции министры "нормандской четверки" обсудили социально-экономические вопросы

Вопрос выплаты пенсии жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей должен решаться в правовом поле Украины. Об этом по итогам видеоконференции в нормандском формате заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кулебы, во время видеоконференции министры иностранных дел стран "нормандской четверки" поднимали вопросы социально-экономического характера, среди которых пенсии на Донбассе.

"Мы обсудили вопросы социально-экономического характера, в том числе, каким образом люди на оккупированной территории будут получать пенсии. Я сообщил о мерах, которые приняло правительство, чтобы люди имели доступ к пенсиям. И мы в очередной раз отметили, что все эти вопросы должны решаться в соответствии с минскими соглашениями и исключительно в правовом поле Украины", - заявил глава украинского МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада планирует наладить выплату пенсий жителям оккупированных территорий Донбасса через посредника. Для этого необходимо было принять законопроект № 2083-Д, который предусматривает выплату пенсий через посредника, имеющего справку от нотариуса.

Также РБК-Украина писало, что законопроект № 2083-Д о выплате пенсий жителям ОРДЛО через посредника был отправлен на доработку. Решение поддержали 314 народных депутатов.

Контактная группа согласует новую дату прекращения огня на Донбассе, - МИД У Путина назвали условия для нового саммита "нормандской четверки"
Новости Украины пенсииОРДЛОНормандская четверка
News
On Top