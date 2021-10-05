Питання відставки Разумкова включили до порядку денного Ради
Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада України включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови. Передбачається, що голосування може відбутися вже в четвер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.
Внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів. Голоси розподілилися наступним чином:
- "Слуга народу" - 211 "за", 6 "проти"
- ОПЗЖ - 22 "проти"
- "Європейська солідарність" - 27 "проти"
- "Батьківщина" - 12 "проти"
- "За майбутнє" - 15 "за"
- "Голос" - 9 "проти"
- "Довіра" - 16 "за"
- Позафракційні - 4 "за", 9 "проти"
Як заявив заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, голосування за відставку Разумкова може пройти 7 жовтня.
Нагадаємо, сьогодні Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.
За словами президента Володимира Зеленського, спікера відправляють у відставку тому, що він не виконує партійну програму.