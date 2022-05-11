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"Вопрос оккупации Украины уже не стоит". Эксперт назвал новую цель Путина в войне

Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Российской Федерации Владимир Путин не сможет достичь того, к чему стремился всю свою политическую жизнь. Оккупировать Украину ему не удастся и максимальной задачей для него на данный момент является захват трех областей.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский.

"По-моему, уже Путин и его окружение понимают, что есть коллосальный разрыв между военными возможностями России, особенно в свете последних решений Запада по поддержке Украины, и амбициозными планами. Оккупация Украины, уничтожение украинского государства, основная цель Путина всю его политическую жизнь, она уже не стоит", - заявил он.

По мнению эксперта, война в Украине переходит в плоскость борьбы за территориальные захваты.

"Большое впечатление произвело последнее выступление Путина на параде...Тот Путин и некая пост-путинская клоака, которая сформировалась, ставит максимальной своей задачей отхватить у Украины целиком Донецкую, Луганскую и теперь уже Херсонскую области...Они понимают, что это максимальная запросная позиция", - отметил Пионтковский.

При этом Пионтковский считает, что Россия будет стараться реализовать эту цель в том числе и через переговоры.

"Терроризируя украинское население своими бомбардировками жилых кварталов и уничтожением инфраструктуры они пытаются заставить руководство (Украины, - ред.) пойти на переговоры о территориальном разделе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению Пионтковского, политическая элита не довольна действиями Путина. В частности, их недовольство и привело к изменению целей РФ в войне против Украины.

Отметим, на параде в Москве по случаю Дня победы Путин ни разу не сказал слово "спецоперация". Не назвал он и нашу страну. Вместе с тем, он заявил, что на Донбассе российские войска вместе с "ополченцами" сражаются "на своей земле за безопасность родины России" и "чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам".

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Владимир ПутинВойна России против Украины