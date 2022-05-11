"Вопрос оккупации Украины уже не стоит". Эксперт назвал новую цель Путина в войне

"По-моему, уже Путин и его окружение понимают, что есть коллосальный разрыв между военными возможностями России, особенно в свете последних решений Запада по поддержке Украины, и амбициозными планами. Оккупация Украины, уничтожение украинского государства, основная цель Путина всю его политическую жизнь, она уже не стоит", - заявил он.

По мнению эксперта, война в Украине переходит в плоскость борьбы за территориальные захваты.

"Большое впечатление произвело последнее выступление Путина на параде...Тот Путин и некая пост-путинская клоака, которая сформировалась, ставит максимальной своей задачей отхватить у Украины целиком Донецкую, Луганскую и теперь уже Херсонскую области...Они понимают, что это максимальная запросная позиция", - отметил Пионтковский.

При этом Пионтковский считает, что Россия будет стараться реализовать эту цель в том числе и через переговоры.

"Терроризируя украинское население своими бомбардировками жилых кварталов и уничтожением инфраструктуры они пытаются заставить руководство (Украины, - ред.) пойти на переговоры о территориальном разделе", - добавил он.