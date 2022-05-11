"Питання окупація України вже не стоїть". Експерт назвав нову мету Путіна у війні

"По-моєму, вже Путін і його оточення розуміють, що є колосальний розрив між військовими можливостями Росії, особливо в світлі останніх рішень Заходу щодо підтримки України, і амбітними планами. Окупація України, знищення української держави, основна мета Путіна все його політичне життя, вона вже не стоїть", - заявив він.

На думку експерта, війна в Україні переходить у площину боротьби за територіальні захоплення.

"Велике враження справив останній виступ Путіна на параді...Той Путін і якась пост-путінська клоака, яка сформувалася, ставить максимальним своїм завданням відхопити в України цілком Донецьку, Луганську і тепер уже Херсонську області...Вони розуміють, що це максимальна запитувана позиція", - зазначив Піонтковський.

При цьому Піонтковський вважає, що Росія буде намагатися реалізувати цю мету в тому числі і через переговори.

"Тероризуючи українське населення своїми бомбардуваннями житлових кварталів і знищенням інфраструктури вони намагаються змусити керівництво (України, - ред.) піти на переговори про територіальний поділ", - додав він.