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"Верхушка не довольна". Эксперт оценил вероятность свержения Путина

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Среда 11 мая 2022 21:06
"Верхушка не довольна". Эксперт оценил вероятность свержения Путина Фото: Владимир Путин (пресс-служба Кремля)
Автор: Ирина Гамерская

Российская политическая элита не довольна действиями президента Российской Федерации Владимира Путина. Их позиция уже привела к изменению целей войны, развязанной против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский.

Так, говоря о возможности бунта внутри российской армии, Пионтковский заявил, что для Путина опаснее внутреннее сопротивление политической элиты.

"Мне кажется, гораздо опаснее для Путина и гораздо реалистичнее для нас, прогнозистов, ожидать внутреннего молчаливого сопротивления всей верхушки, ведь оно уже привело фактически к изменению целей войны. Никто не говорит о "денацификации", смене режима, уничтожении украинского государства. Они сражаются уже открыто за куски территории. Любые грядущие успехи украинской армии будут сдвигать эту позицию еще ближе к реализму", - заявил он.

При этом, он добавил, что в России будут наростать экономические трудности, расти недовольство населения, недовольство войной, но на это уйдут месяцы или даже год.

"То, что будут решать динамику политических процессов в Москве, это мне стало ясно и всем стало ясно после демонстрации такого Путина, каким мы видели его в так называемый День победы. Верхушка не довольна действиями", - отметил Пионтковский.

Напомним, в марте украинская разведка сообщала, что российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина от власти. В частности, речь шла об отравлении, внезапной болезни или несчастном случае. По данным ГУР, в обсуждении вариантов отстранения Путина участвовал директор ФСБ Александр Бортников.

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