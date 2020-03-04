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Вопрос о назначении внеочередного заседания на завтра пока не решен, - нардеп

Новости » Политика     04.03.2020 - 20:08
Вопрос о назначении внеочередного заседания на завтра пока не решен, - нардеп
Фото: Александр Качура (РБК-Украина)

По словам Александра Качуры, отчет правоохранителей заслушают сегодня

Вопрос о назначении внеочередного заседания на 5 марта пока не решен.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации Государственной власти Александр Качура.

При этом Качура отметил, что отчет правоохранителей сегодня заслушают.

"Вопрос относительно внеочередного заседания пока не решен. Но отчет правоохранителей сегодня будет", - сообщил Качура.

Отметим, в среду, 4 марта, проходит внеочередное заседание Верховной рады. Народные депутаты будут рассматривать некоторые законопроекты, смену премьер-министра, кадровые перестановки в Кабмине и заслушают отчет правоохранителей.

Еще одним пунктом повестки внеочередного заседания является отчет правоохранителей. И как сообщил сам генпрокурор Руслан Рябошапка, в Раде может состояться голосование за его отставку. Но, по его словам, оно не будет успешным.

Ранее представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявлял, что во время внеочередного заседания Рады представители правоохранительных органов будут иметь 5 минут для отчета перед депутатами. После отчета парламентарии будут задавать вопросы правоохранителям.

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