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Питання про призначення позачергового засідання на завтра поки не вирішено, - нардеп

Новини » Політика     04.03.2020 - 20:08
Питання про призначення позачергового засідання на завтра поки не вирішено, - нардеп
Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

За словами Олександра Качури, звіт правоохоронців заслухають сьогодні

Питання щодо призначення позачергового засідання на 5 березня поки не вирішено.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань організації Державної влади Олександр Качура.

При цьому Качура зазначив, що звіт правоохоронців сьогодні заслухають.

"Питання щодо позачергового засідання поки що не вирішено. Але звіт правоохоронців сьогодні буде", - повідомив Качура.

Зазначимо, у середу, 4 березня, проходить позачергове засідання Верховної ради. Народні депутати будуть розглядати деякі законопроекти, зміну прем'єр-міністра, кадрові перестановки в Кабміні та заслухають звіт правоохоронців.

Ще одним пунктом порядку денного позачергового засідання є звіт правоохоронців. І як повідомив сам генпрокурор Руслан Рябошапка, Раді може відбутися голосування за його відставку. Але, за його словами, воно не буде успішним.

Раніше представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявляв, що під час позачергового засідання Ради представники правоохоронних органів матимуть 5 хвилин для звіту перед депутатами. Після звіту парламентарі будуть ставити правоохоронцям питання.

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