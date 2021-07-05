Вопрос месяца: что будет с признанием CoviShield и CoronaVac в ЕС

Недопуск туристов, которые привиты вакциной, признаной ВОЗ - это нарушение международного права, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Вопрос признания в ЕС вакцин CoviShield и CoronaVac обсуждается одновременно на нескольких уровнях, сообщил источник РБК-Украина в Кабмине.

Компании-производители ведут переговоры как с регулятором EMA - чтобы он зарегистрировал их препараты, так и на дипломатическом уровне с каждой страной отдельно - чтобы те признали их вакцины у себя.

Гендиректор SII Адар Пунавалла в среду, 30 июня, на India Global Forum 2021 заявил, что подал заявку в ЕМА на регистрацию CoviShield еще месяц назад. Он уверен, что за месяц их вакцина получит одобрение европейского регулятора. К обзору препарата от Sinovac EMA приступила в начале мая.

В Минздраве указывают на такие же сроки. Там полагают, что на скорость принятия решения повлияет в том числе позиция ООН и богатейших стран.

"CoronaVac, наверное, даже будет одной из первых, которая получит решение EMA. Но я думаю, что этому поспособствуют структуры ООН. Великобритания, ЕС и США - самые крупные доноры COVAX", - разъяснил Ляшко.