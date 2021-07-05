Питання місяця: що буде з визнанням CoviShield і CoronaVac в ЄС

Недопуск туристів, які щеплені вакциною, визнаною ВООЗ - це порушення міжнародного права, вважає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Питання визнання в ЄС вакцин CoviShield і CoronaVac обговорюється одночасно на декількох рівнях, повідомило джерело РБК-Україна в Кабміні.

Компанії-виробники ведуть переговори як з регулятором EMA, щоб він зареєстрував їх препарати, так і на дипломатичному рівні з кожною країною окремо - щоб ті визнали їх вакцини у себе.

Гендиректор SII Адар Пунавалла в середу, 30 червня, на India Global Forum 2021 заявив, що подав заявку в ЕМА на реєстрацію CoviShield ще місяць тому. Він упевнений, що за місяць їх вакцина отримає схвалення європейського регулятора. До огляду препарату від Sinovac EMA приступила на початку травня.

У МОЗ вказують на такі ж терміни. Там вважають, що на швидкість прийняття рішення вплине в тому числі позиція ООН і найбагатших країн.

"CoronaVac, напевно, навіть буде однією з перших, яка отримає рішення EMA. Але я думаю, що цьому посприяють структури ООН. Великобританія, ЄС і США - найбільші донори COVAX", - роз'яснив Ляшко.