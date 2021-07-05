Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС

Страны ЕС открывают границы для иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. Но для въезда на территорию Евросоюза подходят не все вакцины, рекомендованные ВОЗ. Помешает ли это украинцам ездить в Европу – ниже в материале РБК-Украина.

Европейский союз постепенно начинает принимать туристов. С 1 июля действует цифровой ковид-сертификат – EU Digital COVID Certificate, который должен упростить поездки внутри блока. Он включает один из трех видов информации: полный курс прививок от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест и данные о том, что человек уже переболел "ковидом".

Такой же документ будет нужен и для въезда в ЕС из третьих стран. Пока они запускают сертификат европейского образца у себя, с мая в Евросоюзе принимают и другие документы, подтверждающие вакцинацию. EU Digital COVID Certificate – не единственный инструмент, который можно использовать, пояснил РБК-Украина спикер Еврокомиссии по вопросам здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и транспорта Стефан де Кеерсмакер.

"Государства-члены могут свободно принимать документы, выданные в третьих странах для вакцинации. Они должны содержать информацию, которая, по крайней мере, позволяет идентифицировать человека, тип вакцины и дату введения вакцины", – объяснил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Под эти требования подходит международное свидетельство о вакцинации, которым уже сегодня пользуются украинцы для пересечения границы. Но попасть в ЕС все равно не так просто. Во-первых, каждая страна блока может устанавливать правила въезда на ее территорию в условиях пандемии, несмотря на общие рекомендации Еврокомиссии.

Во-вторых, в ЕС обязаны признавать иммунизацию препаратами, одобренными их регулятором EMA. Пока это Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Spikevax от Moderna, Janssen от Johnson&Johnson и европейская Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca. Разрешать въезд привитым другими вакцинами или нет – каждое государство Евросоюза решает на свое усмотрение.

В Украине для прививок используют пять препаратов: от Pfizer-BioNTech, европейскую AstraZeneca, южнокорейскую AstraZeneca-SkBio, ее индийский вариант CoviShield от Serum Institute of India и CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. У трех последних есть рекомендация ВОЗ, но пока нет одобрения европейского регулятора. Из-за этого путешествующие в ЕС уже стали сталкиваться с трудностями.

Не все вакцины, которыми прививают украинцев, уже признаны в ЕС, но все одобрены ВОЗ (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сортность вакцин

На прошлой неделе появились сразу несколько новостей, оживившие дискуссии о "хороших" и "плохих" вакцинах. Первая: руководство крупнейшего в мире производителя вакцин Института сыворотки Индии (SII) заявило, что у их граждан, привитых CoviShield, возникают проблемы с поездками в ЕС. Страны блока не спешат признавать сертификаты с этим биопрепаратом.

Вторая новость: с 1 июля Кипр разрешил въезд для украинцев без лабораторного теста и самоизоляции при условии, что они привиты одной из вакцин, зарегистрированной EMA. Там также признают российский "Спутник V" и китайский Sinopharm.

Иными словами, свободно отправиться из Украины на Кипр смогут только те, кто прошел вакцинацию Pfizer или европейской AstraZeneca. Хотя в нашей стране еще никто не получил обе дозы европейским вариантом вакцины, ее завезли в Украину несколько недель назад. Кроме того, в основном ее используют для второй дозы тем, кто до этого получил первую одним из вариантов вакцины от AstraZeneca.

Подобная сортировка вакцин в ЕС – не единичный случай. Украинские чиновники признают: проблема есть. Недопуск туристов, которые привиты вакциной, признаной ВОЗ – это нарушение международного права, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признана ВОЗ. Если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок", – рассказал Ляшко.

Собеседники издания в Кабмине пояснили, что вопрос признания в ЕС вакцин CoviShield и CoronaVac обсуждается одновременно на нескольких уровнях. Компании-производители ведут переговоры как с регулятором EMA – чтобы он зарегистрировал их препараты, так и на дипломатическом уровне с каждой страной отдельно – чтобы те признали их вакцины у себя.

Руководство SII уже пообещало решить проблему с их биопрепаратами "на топ-уровне". Для Индии этот вопрос стоит не менее остро, чем для Украины – у них для прививок также используется CoviShield. Ранее СМИ рассказывали, что индийские власти угрожали ЕС не признавать их сертификаты о вакцинации, пока блок не одобрит препараты Covishield и Covaxin.

РБК-Украина направило запросы в Институт сыворотки Индии, Sinovac Biotech и SKBioscience с вопросами, как они добиваются признания их вакцин и сколько времени на это может уйти. На момент выхода публикации мы получили ответ только от южнокорейской компании. Там сообщили, что всего лишь отвечают за бизнес AstraZeneca на рынке Южной Кореи.

Гендиректор SII Адар Пунавалла в среду, 30 июня, на India Global Forum 2021 заявил, что подал заявку в ЕМА на регистрацию CoviShield еще месяц назад. Он уверен, что за месяц их вакцина получит одобрение европейского регулятора. К обзору препарата от Sinovac EMA приступила в начале мая.

В Минздраве указывают на такие же сроки. Там полагают, что на скорость принятия решения повлияет в том числе позиция ООН и богатейших стран. Они инвестируют в закупку вакцин и заинтересованы в том, чтобы побыстрее восстанавливался туризм.

"CoronaVac, наверное, даже будет одной из первых, которая получит решение EMA. Но я думаю, что этому поспособствуют структуры ООН. Великобритания, ЕС и США – самые крупные доноры COVAX. Они дают деньги для того, чтобы покупали вакцину, передавали ее в страны со средним и низким экономическим развитием, чтобы там вакцинировали людей, которые потом будут путешествовать в страны ЕС, в Штаты и в Великобританию", – разъяснил Ляшко.

Туристы из Украины ожидают смягчения условий для въезда в ЕС (Фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Вне зоны доступа

Пока решается вопрос с одобрением вакцин в ЕС, Украина может договариваться о взаимном признании национальных ковид-сертификатов и свидетельств о вакцинации с каждым государством по отдельности. Сейчас МИД ведет такие переговоры со всеми европейскими странами, в том числе и с Грузией, Турцией и Мальтой, сказал изданию спикер ведомства Олег Николенко. Также идет работа с Кипром и Францией, уточнили РБК-Украина в Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции.

"С 11 июня 2021 года Украина и Венгрия взаимно признают сертификаты о вакцинации друг друга, что позволяет гражданам путешествовать с национальными сертификатами о полной вакцинации. Венгрия – первая страна ЕС, признавшая украинский сертификат вакцинации", – рассказала РБК-Украина пресс-атташе посольства Венгрии в Киеве Марианна Берчек.

Проще говоря, в эту страну нам можно въезжать по документам о вакцинации любыми препаратами, которые используют в Украине, и наоборот. Этот случай интересен тем, что в Венгрии делают прививки шестью вакцинами: "четверкой", одобренной EMA, китайской Sinopharm, рекомендованной ВОЗ, и "Спутником V", которая вообще запрещена для регистрации в Украине. Еще одна страна, с которой Украина договорилась о взаимном признании свидетельств о вакцинации – Молдова – также прививает своих граждан российским препаратом.

Влиятельный собеседник издания в правительстве назвал эту ситуацию "уроком". С Венгрией и Молдовой это были первые соглашения, министерства иностранных дел обменялись нотами, но не было уточнения по перечню вакцин. Теперь же, по словам источника, отступать уже поздно.

Он уточнил, что двустороннее соглашение по ковид-сертификатам не предполагает признание и регистрацию Украиной российского "Спутника". Оно всего лишь разрешает гражданам Венгрии и Молдовы, получившим прививки этим препаратом, въезжать в нашу страну по национальному документу о вакцинации.

Еще один фактор, который пока тормозит путешествия украинцев в страны ЕС – это допуск по эпидемическим показателям. Раз в две недели Евросоюз пересматривает список так называемых безопасных третьих стран, гражданам которых разрешается свободный въезд на территорию блока.

Перечень формируется на базе четырех индикаторов: коэффициента новых случаев, количества тестов, показателя положительных тестов и циркуляции более заразных штаммов вируса. При этом "свободный въезд" все равно не снимает требования о ПЦР-тестах или вакцинации.

В обновленный список стран, которым открывается доступ в ЕС с 1 июля, Украина не попала. В МИД объяснили это тем, что Еврокомиссия проводила оценку критериев за предыдущие недели, когда мы им не соответствовали.

"Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его последующего просмотра", – прокомментировал изданию Олег Николенко.

Украинские дипломаты также будут доносить до Брюсселя информацию и аргументы о том, что эпидситуация в нашей стране стабилизировалась, объяснил один из информированных собеседников издания.

Загвоздка опять-таки в том, что список стран для "свободного въезда" носит рекомендательный характер. Часть членов Евросоюза следуют ему и синхронно открывают доступ для граждан из стран, которые признаны блоком безопасными. Часть же поступают по-своему, например, упомянутый выше Кипр. Так или иначе, попадание в этот перечень ускорит открытие границ ЕС для Украины.

Кроме Кипра, нам также разрешен въезд в Австрию, Нидерланды и Эстонию. Причем эти три государства признают документы о вакцинации всеми препаратами, которые применяются в Украине. Также для наших туристов открыты границы в несколько курортных стран Евросоюза либо с тестом, либо с документом о вакцинации – Грецию, Хорватию, Болгарию. Правда, они признают не все препараты, которые используют в Украине. Так как правила и условия въезда в государства Евросоюза могут меняться, в МИД советуют отслеживать актуальную информацию на сайте ведомства.

"Правительство Украины продолжает работу над тем, чтобы расширить для украинцев карту европейских стран для путешествий, которые привиты CoviShield или CoronaVac, поскольку эти вакцины одобрены ВОЗ. Ожидаем, что перечень этих стран в дальнейшем будет расширяться", – сказали изданию в Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции.

ЕС пока полностью не открыл свои двери для туристов из Украины (Фото: naslovi.eu)

Параллельно украинские власти работают над запуском цифровых ковид-сертификатов европейского образца. После завершения аудита документа на соответствие требованиям ЕС, украинцы смогут использовать его для безвизовых поездок в Евросоюз, пояснили в Офисе вице-премьера.

С 1 июля Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование этих сертификато. Использовать их для въезда в Евросоюз пока невозможно, но они могут предоставить "поблажки" для вакцинированных людей внутри страны, например, во время посещения массовых мероприятий, говорят в Минздраве. В ведомстве утверждают, что с украинской стороны вся подготовка для интеграции с европейской базой уже проделана.

"В последние недели в ЕС внесли изменения в ТЗ, которые нуждались в переработке. Вопрос в том, что они еще не открыли ключи для третьих стран, сейчас запускается checklist на техническую часть и на юридическую часть. Мы ждем. Их эксперты тестируют нашу базу, после этого мы заполняем checklist, отдаем им и они принимают решение. Ковид-сертификаты заработают с ЕС только тогда, когда там дадут добро", – объяснил Ляшко.

Сколько времени займет подтверждение наших сертификатов европейской стороной – пока неясно. Равно как и то, сколько будут действовать карантинные смягчения в Европе. Если осторожные опасения эпидемиологов оправдаются и к концу лета дельта-штамм наберет обороты, то странам, вероятно, придется снова возвращать ограничения и ужесточать правила въезда.