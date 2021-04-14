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Вопрос контрабанды снова вынесут на СНБО, но пока все проекты "очень сырые"

Автор: Ростислав Шаправский

Совет национальной безопасности и обороны Украины снова рассмотрит вопрос контабанды на следующих заседаниях. Однако пока все проекты "очень сырые".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в силовых структурах.

Так, ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что санкции пока были введены против первой десятки контрабандистов, но она не будет последней.

На прошлой неделе издание "Зеркало недели" сообщило о планируемой на пятницу, 9 апреля, второй серии санкций против контрабандистов, но в итоге СНБО не собралось.

Источники РБК-Украина в правительстве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, что санкции СНБО, "анонсируемые" в СМИ, будут касаться именно очередного списка контрабандистов. Собеседники в силовых структурах уточнили, что вопрос контрабанды снова вынесут на СНБО, но пока все проекты "очень сырые".

Напомним, 3 апреля СНБО Украины впервые ввел персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды.

Позже стало известно, кто именно находится в этом списке. Это, в частности, "крестный отец" украинской контрабанды Вадим Альперин и бывший глава Закарпатской таможни Валерий Пересоляк (владелец футбольного клуба "Минай"). Также после того заседания СНБО отстранили от работы десятки таможенников.

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Новости Украины СНБОконтрабанда
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