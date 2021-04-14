Так, раніше президент України Володимир Зеленський стверджував, що санкції поки були введені проти першої десятки контрабандистів, але вона не буде останньою.

Минулого тижня видання "Дзеркало тижня" повідомило про заплановану на п'ятницю, 9 квітня, другу серію санкцій проти контрабандистів, але в підсумку РНБО не зібралося.

Джерела РБК-Україна в уряді не змогли ні підтвердити, ні спростувати, що санкції РНБО, які "анонсуються" у ЗМІ, будуть стосуватися саме чергового списку контрабандистів. Співрозмовники в силових структурах уточнили, що питання контрабанди знову винесуть на РНБО, але поки всі проекти "дуже сирі".