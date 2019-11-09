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Питання екстрадиції українця Мазура до Росії вирішуватиме польська сторона, - консул

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 17:41
Питання екстрадиції українця Мазура до Росії вирішуватиме польська сторона, - консул
Фото: Ігор Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Українця Мазура затримали сьогодні у Польщі

Питання екстрадиції українця Ігоря Мазура до Росії вирішуватиме польська сторона. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив консул України в Любліні Юрій Кучерявий.

За даними Кучерявого, Мазур приїхав до Польщі на запрошення знайомих.

Також, відповідаючи на питання РБК-Україна щодо того, чи є така можливість, щоб українця Мазура не екстрадували до Росії, він зазначив, що це вирішуватиме польська сторона.

"Це питання буде розглядати польська сторона. Це буде розглядати суд. Суд має прийняти рішення, чи його видавати Російській Федерації, чи його не видавати", - повідомив Кучерявий.

Нагадаємо, сьогодні в Польщі на запит Російської Федерації був затриманий український активіст Ігор Мазур. Зараз він знаходиться на пункті пропуску Дорогуськ в прикордонному підрозділі. На даний момент не відомо, яку статтю закидають Мазуру. За інформацією констульства, до 12 листопада суд в Польщі має обрати Мазуру запобіжний захід, після чого буде розглядатися питання про екстрадицію українця в РФ.

Як відомо, в знак протесту через затримання Мазура під будівлею посольства Польщі в Києві сьогодні запланована акція.

Судове засідання у справі Мазура відбудеться до 12 листопада Консули України в Польщі поки що не знають за якою статтею затриманий Мазур
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