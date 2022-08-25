Вопреки санкциям. Торговля c США дает России более 1 млрд долларов в месяц, - AP

Спустя полгода войны России против Украины российские товары продолжают поступать в США. Москва ежемесячно зарабатывает на торговле более 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Издание отмечает, что президент США Джо Байден обещал "причинить боль" российскому лидеру Владимиру Путину и нанести "сокрушительный удар" посредством эмбарго на импорт водки, алмазов, нефти и других товаров. Но сотни других продолжают регулярно поступать в американские порты.

Фото: топ-товаров, которые Россия поставляет в США (инфографика AP)

По данным AP, за последние полгода Россия поставила в США более 3600 партий древесины, металлов, резины и других товаров. Это значительное снижение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда было около 6000 поставок.

При этом, как отмечает издание, никто и не ожидал, что торговля с США прекратится после вторжения России в Украину.

"Когда мы вводим санкции, это может нарушить мировую торговлю. Поэтому наша задача - подумать о том, какие санкции окажут наибольшее влияние, а также позволят работать мировой торговле", - заявил глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джим О'Брайен.