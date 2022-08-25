Всупереч санкціям. Торгівля з США дає Росії понад 1 млрд доларів на місяць, - AP

Через півроку війни Росії проти України російські товари продовжують надходити в США. Москва щомісяця заробляє на торгівлі понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Видання зазначає, що президент США Джо Байден обіцяв "заподіяти біль" російському лідеру Володимиру Путіну і завдати "нищівного удару" за допомогою ембарго на імпорт горілки, алмазів, нафти та інших товарів. Але сотні інших продовжують регулярно надходити в американські порти.

Фото: топ-товарів, які Росія поставляє до США (Інфографіка AP)

За даними AP, за останні півроку Росія поставила в США понад 3600 партій деревини, металів, гуми та інших товарів. Це значне зниження в порівнянні з тим же періодом 2021 року, коли було близько 6000 поставок.

При цьому, як зазначає видання, ніхто і не очікував, що торгівля з США припиниться після вторгнення Росії в Україну.

"Коли ми вводимо санкції, це може порушити світову торгівлю. Тому наше завдання - подумати про те, які санкції матимуть найбільший вплив, а також дозволять працювати світовій торгівлі", - заявив глава Управління з координації санкцій Держдепартаменту Джим О'Браєн.