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Россия вопреки санкциям почти достигла довоенного экспорта алмазов, - Bloomberg

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Москва, Вторник 23 августа 2022 22:50
Россия вопреки санкциям почти достигла довоенного экспорта алмазов, - Bloomberg Фото: Россия почти восстановила объемы экспорта алмазов (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация вопреки западным санкциям восстановила объемы экспорта алмазов почти до довоенного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что на долю российской компании "Алроса" приходится около трети мировых поставок алмазного сырья. И после введения западных санкций на импорт резко поднялись цены на мелкие и более дешевые бриллианты.

Однако спустя время экспорт алмазов "Алросы" превысил отметку 250 млн долларов в месяц. Эта цифра лишь примерно на 50-100 млн долларов ниже того уровня, который был до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Продажи возобновились, поскольку некоторым индийским банкам стало удобнее проводить транзакции в валютах, отличных от долларов США", - пишет издание со ссылкой на источники.

Большая часть российских алмазов направляется в Индию, которая является крупнейшим центром обработки и огранки драгоценных камней. При этом источники отмечают, что европейские клиенты также покупают эти алмазы.

Из-за опасения санкций сделки заключаются в "абсолютной тишине", что непривычно даже по закрытым стандартам алмазного мира, известного своей скрытностью. Сама "Алроса" прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах.

Напомним, известный ювелирный дом Tiffany & Co отказался покупать российские бриллианты и алмазы еще в марте 2022 года.

А издание NYT писало, что Украина и ее западные союзники требуют признать российские алмазы "кровавыми", поскольку доходы от их продажи идут на финансирование войны.

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