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США будут усиливать контроль за соблюдением санкций против РФ, - WSJ

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Понедельник 22 августа 2022 22:07
США будут усиливать контроль за соблюдением санкций против РФ, - WSJ Фото: США будут усиливать контроль за соблюдением санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США обеспечивая эффективность введенных санкции против РФ, пытаются закрыть действующие лазейки и продолжают убеждать другие страны присоединиться к ограничениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В администрации Байдена заявили, что сейчас идет второй этап экономического давления на РФ. На этом этапе США пытаются перекрыть лазейки, которые позволяют России обходить западные ограничения. Речь идет об иностранных банках и криптовалютных платформах, которые продолжают помогать предоставлять доступ России к финансам. Продолжается блокирование банковских счетов, активов российских олигархов и поиск иностранных компаний, которые помогают экспортировать товары двойного назначения в России.

США также занимаются тем, что убеждают Китай и Индию сократить финансовые операции и экспорт товаров в Россию. Эффект от санкций не планировалось получить мгновенно, однако их стратегия экономических ограничений оправдает себя со временем.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли преследует компании, которые продолжают поставлять России финансовые услуги и товары, такие как полупроводники и оружие, запрещенные новым экспортным контролем. Также США раскрывают группы людей, которые помогают россиянам обходить западные санкции.

Китайские компании поставляют компьютерные микросхемы и другие электронные компоненты, которые можно использовать для военных целей, а индийские компании поставляют оборудование для нефти и газа.

Все это позволяет России продолжать войну и поддерживать свою экономику на плаву, несмотря на санкционный давление. Сейчас большое внимание уделяется трем странам, с которыми выросли торговые связи - Бразилия, Израиль и Узбекистан.

Напомним, что США не поддерживают введение запрета на выдачу виз гражданам РФ, поскольку это закрыло бы пути к бегству для российских диссидентов.

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