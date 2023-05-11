У ВООЗ заявили про скасування режиму НС у світі через віспу мавп

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про відміну у світі надзвичайної ситуації через мавпячу віспу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса.

Також 15 вересня 2022 року в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп .

Тоді він також заявив, що існує загроза подальшого міжнародного розповсюдження.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 липня 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку із зростанням захворювань мавпячою віспою у світі.

Очільник МОЗ України Віктор Ляшко пояснював, що система діагностики віспи в Україні є. Були встановлені в усіх центрах контролю та профілактики хвороб тест-системи для виявлення в тому числі мавпячої віспи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.