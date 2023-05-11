В ВОЗ заявили об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

Также 15 сентября 2022 года в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян .

Он также заявил, что существует угроза дальнейшего международного распространения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболеваний обезьяньей оспой в мире.

Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснял, что система диагностики оспы в Украине есть. Были установлены во всех центрах контроля и профилактики заболеваний тест-системы для обнаружения в том числе обезьяньей оспы.

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