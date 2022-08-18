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Есть ли в Украине случаи обезьяньей оспы: ответ Минздрава

Новина українською →
Киев, Четверг 18 августа 2022 10:19
Есть ли в Украине случаи обезьяньей оспы: ответ Минздрава Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Украине по состоянию на сейчас зафиксированных случаев обезьяньей оспы нет. Система диагностики в нашей стране есть.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Пока нет случаев (обезьяньей оспы - ред.). Но система диагностики есть, обеспечена. Мы сделали шаг на опережение и установили всем нашим центрам контроля и профилактики болезней тест-системы для выявления, в том числе, обезьяньей оспы. Плюс, мы сделали определенную модернизацию тест-систем на исследования по методу полимеразной цепной реакции примерно 20 нозологий", - рассказал Ляшко.

Что известно об обезьяньей оспе

Оспа обезьян - это вирусное заболевание, которое передается человеку от животных. Симптомы заболевания похожи на те, которые фиксировали у пациентов с натуральной оспой, однако менее серьезные. Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы проходят без всякого лечения в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях вызывают осложнения, которые могут привести к смерти.

Отметим, по данным ВОЗ, уже в 92 странах мира выявлено более 35 тысяч случаев этой болезни, из которых 12 человек скончались.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы.

Подробнее о симптомах и передаче заболевания - читайте в материале РБК-Украина.

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