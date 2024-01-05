У ВООЗ закликали знову носити маски через зростання захворюваності на COVID

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19. Рекомендації пов'язані з тенденцією зростання у багатьох країнах випадків коронавірусної хвороби.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейєсуса.

"Захворювання дихальних шляхів, спричинені COVID19, грипом та іншими патогенами, зростають у багатьох країнах протягом кількох тижнів, і очікується, що це продовжиться після останніх свят", - йдеться в повідомленні.

Керівник ВООЗ дав поради громадянам та урядам країн через ситуацію. Серед них, зокрема, йдеться про маски, вакцинацію та тестування.

"Як особам: обов'язково пройдіть тестування та за потреби зверніться за допомогою, оскільки лікування COVID-19 може запобігти важким захворюванням і смерті. Продовжуйте використовувати маски, вентиляцію та дистанцію, щоб зменшити вплив, і переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу", - рекомендує Гебрейєсус.

У ВООЗ закликають владу країн надати доступ до надійних тестів, методів лікування та вакцин. Особливо тим, хто входить до "зони ризику"

Також рекомендується продовжувати спостереження, секвенування та звітування з метою відстеження еволюцію вірусу COVID-19, та чітко інформувати населення про ситуацію.

Коронавірус в Україні та світі

Нагадаємо, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.

В листопаді головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що в нашій країні зафіксовано 13 штамів коронавірусу.

У грудні у ВООЗ допустили зростання захворюваності на новий вид COVID-19, який назвали штам JN.1. Додамо, що за даними Організації, наприкінці року лише за місяць рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у світі.

Також повідомлялося, що раніше у Чернівецькій області через перевищення епідемічного рівня захворюваності на грип, застуду та коронавірус можуть ввести карантин.