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У ВООЗ допустили зростання захворюваності на новий вид COVID-19: що про нього відомо

Середа 20 грудня 2023 08:03
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У ВООЗ допустили зростання захворюваності на новий вид COVID-19: що про нього відомо Фото: у ВООЗ допустили зростання захворюваності на новий вид COVID-19 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всесвітня організація охорони здоров'я допустила зростання захворюваності у Північній півкулі через появу нового варіанту коронавірусу JN.1. При цьому у ВООЗ зазначили, що ризики тяжчого перебігу хвороби із цим варіантом вірусу невеликі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У ВООЗ назвали штам JN.1 таким, що "являє інтерес". В організації запевнили, що існуючі вакцини захищатимуть від ускладнень та смертельного результату заражених цим варіантом вірусу.

Як передає агентство, Центри з контролю та профілактики захворювань США раніше у грудні заявили, що штам JN.1 становить від 15 до 29% випадків зараження коронавірусом у Сполучених Штатах станом на 8 грудня. Вперше цей тип вірусу було виявлено у вересні 2023 року.

Скасування статусу пандемії COVID

Нагадаємо, 5 травня 2023 року голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив про завершення дії надзвичайної ситуації в галузі суспільної охорони здоров'я, оголошеної через коронавірусну інфекцію в березні 2020 року.

Також повідомлялося, що через спад рівня захворюваності щонайменше близько 215 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, закуплених країнами ЄС у розпал пандемії, залишилися невикористаними.

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