В ВОЗ призвали снова носить маски из-за роста заболеваемости COVID

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19. Рекомендации связаны с тенденцией роста во многих странах случаев коронавирусной болезни.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Заболевания дыхательных путей, вызванные COVID19, гриппом и другими патогенами, растут во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после последних праздников", - говорится в сообщении.

Руководитель ВОЗ дал советы гражданам и правительствам стран относительно ситуации. Среди них, в частности, речь идет о масках, вакцинации и тестировании.

"Как лицам: обязательно пройдите тестирование и при необходимости обратитесь за помощью, поскольку лечение COVID-19 может предотвратить тяжелые заболевания и смерть. Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцию, чтобы уменьшить влияние, и убедитесь, что вы и ваши близкие сделали прививку против COVID-19 и гриппа", - рекомендует Гебрейесус.

В ВОЗ призывают власти стран предоставить доступ к надежным тестам, методам лечения и вакцинам. Особенно тем, кто входит в "зону риска"

Также рекомендуется продолжать наблюдение, секвенирование и отчетность с целью отслеживания эволюции вируса COVID-19 и четко информировать население о ситуации.

Коронавирус в Украине и мире

Напомним, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине сняли ограничения и отменили карантин.

В ноябре главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина рассказал, что в нашей стране зафиксировано 13 штаммов коронавируса.

В декабре в ВОЗ допустили рост заболеваемости новым видом COVID-19, который назвали штамм JN.1. Добавим, что по данным Организации, в конце года только за месяц уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% в мире.

Также сообщалось, что ранее в Черновицкой области из-за превышения эпидемического уровня заболеваемости гриппом, простудой и коронавирусом могут ввести карантин.