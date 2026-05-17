ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Африці

У ВООЗ заявили, що ситуація відповідає критеріям надзвичайної події міжнародного значення через ризик поширення хвороби за межі регіону, однак наразі не йдеться про пандемію.

Що відомо про спалах

Станом на 16 травня 2026 року у провінції Ітурі в Демократичній Республіці Конго підтвердили вісім випадків зараження вірусом Бундібугіо. Крім того, медики зафіксували 246 підозрюваних випадків та 80 підозрюваних смертей.

Нові випадки також виявили в Уганді. У столиці країни Кампалі 15 та 16 травня підтвердили два випадки зараження, один із яких став летальним. Обидва пацієнти прибули з Демократичної Республіки Конго. Ще один підтверджений випадок зафіксували у Кіншасі після повернення людини з Ітурі.

У ВООЗ наголосили, що реальна кількість інфікованих може бути значно більшою, оскільки у регіоні фіксують численні кластери смертей та підозрілі випадки вірусної геморагічної лихоманки.

Чому ситуація викликає занепокоєння

За даними організації, окреме занепокоєння викликають випадки смерті медичних працівників у клініках, що може свідчити про поширення інфекції у медичних закладах та проблеми із системою контролю заражень.

У ВООЗ також звернули увагу на гуманітарну кризу, високу мобільність населення та нестабільну ситуацію у регіоні, які підвищують ризик подальшого поширення вірусу.

Крім того, наразі не існує затверджених вакцин або спеціального лікування саме для вірусу Бундібугіо, на відміну від інших штамів Еболи.

У ВООЗ попередили, що сусідні з Демократичною Республікою Конго держави мають високий ризик подальшого поширення хвороби через активні транспортні та торговельні зв’язки.

У організації наголосили на необхідності посилення протиепідемічних заходів, а також забезпечення готовності країн до стримування можливого поширення вірусу.

Генеральний директор ВООЗ відповідно до положень Міжнародних медико-санітарних правил найближчим часом має скликати Комітет з надзвичайних ситуацій. Очікується, що експерти нададуть рекомендації державам щодо подальших дій та можливих тимчасових обмежень у межах реагування на ситуацію.