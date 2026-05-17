ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в Африці

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго та Уганді міжнародною надзвичайною ситуацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВООЗ.
У ВООЗ заявили, що ситуація відповідає критеріям надзвичайної події міжнародного значення через ризик поширення хвороби за межі регіону, однак наразі не йдеться про пандемію.
Станом на 16 травня 2026 року у провінції Ітурі в Демократичній Республіці Конго підтвердили вісім випадків зараження вірусом Бундібугіо. Крім того, медики зафіксували 246 підозрюваних випадків та 80 підозрюваних смертей.
Нові випадки також виявили в Уганді. У столиці країни Кампалі 15 та 16 травня підтвердили два випадки зараження, один із яких став летальним. Обидва пацієнти прибули з Демократичної Республіки Конго. Ще один підтверджений випадок зафіксували у Кіншасі після повернення людини з Ітурі.
У ВООЗ наголосили, що реальна кількість інфікованих може бути значно більшою, оскільки у регіоні фіксують численні кластери смертей та підозрілі випадки вірусної геморагічної лихоманки.
За даними організації, окреме занепокоєння викликають випадки смерті медичних працівників у клініках, що може свідчити про поширення інфекції у медичних закладах та проблеми із системою контролю заражень.
У ВООЗ також звернули увагу на гуманітарну кризу, високу мобільність населення та нестабільну ситуацію у регіоні, які підвищують ризик подальшого поширення вірусу.
Крім того, наразі не існує затверджених вакцин або спеціального лікування саме для вірусу Бундібугіо, на відміну від інших штамів Еболи.
У ВООЗ попередили, що сусідні з Демократичною Республікою Конго держави мають високий ризик подальшого поширення хвороби через активні транспортні та торговельні зв’язки.
У організації наголосили на необхідності посилення протиепідемічних заходів, а також забезпечення готовності країн до стримування можливого поширення вірусу.
Генеральний директор ВООЗ відповідно до положень Міжнародних медико-санітарних правил найближчим часом має скликати Комітет з надзвичайних ситуацій. Очікується, що експерти нададуть рекомендації державам щодо подальших дій та можливих тимчасових обмежень у межах реагування на ситуацію.
