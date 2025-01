ВООЗ про метапневмовірус з Китаю: звичайний вірус, який циркулює взимку та навесні

За словами представниці ВООЗ, повідомлені в Китаї щодо захворюваності на респіраторні інфекції "знаходяться в межах норми".

"Це те, що ми очікували б побачити взимку", - заявила Гарріс.

Коментуючі занепокоєння у різних країнах стосовно HMPV, який спричинив у Китаї колапс медичної системи, речниця ВООЗ зазначила, що використання лікарень у КНР нижче, ніж в аналогічний період минулого року, і що в країні не було оголошено надзвичайних ситуацій або не було розпочато реагування на надзвичайні ситуації у зв'язку з цими респіраторними інфекціями.

"Щодо метапневмовірусу людини, то це не новий вірус. Це вперше було виявлено в 2001 році. Він існує в популяції людей протягом тривалого часу. Це звичайний вірус, який циркулює взимку та навесні", - розповіла Гарріс.

Представниця ВООЗ додала, що зазвичай такий вірус "викликає респіраторні симптоми, подібні до звичайної застуди".

"Human metapneumovirus #hMPV is NOT a new virus.



First identified in 2001, it has been in the human population for a long time. It is a common virus that circulates in winter and spring. It usually causes respiratory symptoms similar to the common cold."



- @who pic.twitter.com/zojxwNLgH8