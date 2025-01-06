В Україні зафіксовані випадки зараження метапневмовірусом: що потрібно знати

Метапневмовірус людини (HMPV) виявлений в Україні, з початку сезону офіційно зафіксовано 13 випадків інфікування. Проте, реальна кількість хворих може бути значно більшою.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення у Facebook Центру громадського здоров’я України (ЦГЗ) та лікарки-інфекціоніста, позаштатної спеціалістки Міністерства охорони здоров’я України з інфекційних хвороб Ольги Голубовської .

Що таке метапневмовірус (HMPV)

У ЦГЗ зазначають, що метапневмовірус (HMPV) – це вірус, який традиційно циркулює в Україні під час кожного епідемічного сезону. Його симптоми подібні до застуди чи легких випадків грипу: нежить, кашель, підвищена температура. У більшості випадків захворювання протікає легко й рідко викликає ускладнення, повідомляє Центр громадського здоров’я.

Ольга Голубовська пояснює, що особливий ризик зараження мають діти, літні люди та пацієнти з ослабленою імунною системою. HMPV належить до тієї ж родини вірусів, що і респіраторно-синцитіальний вірус (RSV), і був виявлений у 2001 році.

Метапневмовірус людини (HMPV), який найчастіше активізується в помірному кліматі під час пізньої зими та весни, може спричиняти як легкі симптоми респіраторних захворювань, так і тяжкі випадки з розвитком дихальної недостатності. Зараження відбувається крапельним шляхом, а хвороба може повторюватись протягом життя, зазначає Голубовська.

Інкубаційний період HMPV складає 3-6 днів, а тривалість захворювання варіюється від 7 до 10 днів. Для тяжких хворих у світі застосовують інгаляційний рибавірин, але в Україні така форма препарату не зареєстрована.

За її словами, зміна імунного ландшафту після пандемії COVID-19 та тривалих локдаунів сприяла зниженню імунної стійкості до звичних збудників, що пояснює часті випадки респіраторних інфекцій.

Як уберегтися від хвороби

У ЦГЗ акцентують увагу на тому, що захист від респіраторних вірусів, зокрема метапневмовірусу, не вимагає спеціальних заходів. Лікарі радять дотримуватися простих правил, які знайомі нам із дитинства:

регулярно мийте руки з милом

уникайте контактів із хворими людьми

дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя)

провітрюйте приміщення та проводьте вологе прибирання

У випадку, якщо ви вже захворіли, медики закликають не панікувати і вчасно діяти. Якщо у вас або ваших близьких з’явилися симптоми респіраторного захворювання, дотримуйтесь таких рекомендацій:

підтвердження діагнозу – при підозрі на інфекцію, особливо у груп ризику, проведіть тестування на грип, COVID-19 та метапневмовірус.

контроль сатурації – перевіряйте рівень кисню в крові за допомогою пульсоксиметра.

звертайтеся до лікаря, якщо стан погіршується

Для профілактики інфекцій рекомендується уникати контактів із хворими, підтримувати чистоту в приміщеннях, зміцнювати імунітет і вчасно лікувати хронічні захворювання.

Лікарі також наголошують на важливості прийому вітаміну D за рекомендацією фахівця, оскільки він грає ключову роль у підтримці імунної системи. Особливо уважними слід бути до стану здоров’я людей із груп ризику: дітей, літніх осіб та людей з ослабленим імунітетом.