В Україні зафіксовані випадки зараження метапневмовірусом: що потрібно знати
Метапневмовірус людини (HMPV) виявлений в Україні, з початку сезону офіційно зафіксовано 13 випадків інфікування. Проте, реальна кількість хворих може бути значно більшою.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення у Facebook Центру громадського здоров’я України (ЦГЗ) та лікарки-інфекціоніста, позаштатної спеціалістки Міністерства охорони здоров’я України з інфекційних хвороб Ольги Голубовської.
Що таке метапневмовірус (HMPV)
У ЦГЗ зазначають, що метапневмовірус (HMPV) – це вірус, який традиційно циркулює в Україні під час кожного епідемічного сезону. Його симптоми подібні до застуди чи легких випадків грипу: нежить, кашель, підвищена температура. У більшості випадків захворювання протікає легко й рідко викликає ускладнення, повідомляє Центр громадського здоров’я.
Ольга Голубовська пояснює, що особливий ризик зараження мають діти, літні люди та пацієнти з ослабленою імунною системою. HMPV належить до тієї ж родини вірусів, що і респіраторно-синцитіальний вірус (RSV), і був виявлений у 2001 році.
Метапневмовірус людини (HMPV), який найчастіше активізується в помірному кліматі під час пізньої зими та весни, може спричиняти як легкі симптоми респіраторних захворювань, так і тяжкі випадки з розвитком дихальної недостатності. Зараження відбувається крапельним шляхом, а хвороба може повторюватись протягом життя, зазначає Голубовська.
Інкубаційний період HMPV складає 3-6 днів, а тривалість захворювання варіюється від 7 до 10 днів. Для тяжких хворих у світі застосовують інгаляційний рибавірин, але в Україні така форма препарату не зареєстрована.
За її словами, зміна імунного ландшафту після пандемії COVID-19 та тривалих локдаунів сприяла зниженню імунної стійкості до звичних збудників, що пояснює часті випадки респіраторних інфекцій.
Як уберегтися від хвороби
У ЦГЗ акцентують увагу на тому, що захист від респіраторних вірусів, зокрема метапневмовірусу, не вимагає спеціальних заходів. Лікарі радять дотримуватися простих правил, які знайомі нам із дитинства:
- регулярно мийте руки з милом
- уникайте контактів із хворими людьми
- дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя)
- провітрюйте приміщення та проводьте вологе прибирання
У випадку, якщо ви вже захворіли, медики закликають не панікувати і вчасно діяти. Якщо у вас або ваших близьких з’явилися симптоми респіраторного захворювання, дотримуйтесь таких рекомендацій:
- підтвердження діагнозу – при підозрі на інфекцію, особливо у груп ризику, проведіть тестування на грип, COVID-19 та метапневмовірус.
- контроль сатурації – перевіряйте рівень кисню в крові за допомогою пульсоксиметра.
- звертайтеся до лікаря, якщо стан погіршується
Для профілактики інфекцій рекомендується уникати контактів із хворими, підтримувати чистоту в приміщеннях, зміцнювати імунітет і вчасно лікувати хронічні захворювання.
Лікарі також наголошують на важливості прийому вітаміну D за рекомендацією фахівця, оскільки він грає ключову роль у підтримці імунної системи. Особливо уважними слід бути до стану здоров’я людей із груп ризику: дітей, літніх осіб та людей з ослабленим імунітетом.
Раніше РБК-Україна писало, що у Китаї спостерігається раптове зростання кількості респіраторних захворювань, спричинених вірусом HMPV, що викликало побоювання щодо можливої нової епідемії. Лікарні країни переповнені пацієнтами, а ситуація нагадує події початку пандемії COVID-19. Сусідні країни, такі як Індонезія, Індія та Японія, застерегли своїх громадян стежити за ситуацією та бути обережними.
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