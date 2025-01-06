Вакцини немає. Що відомо про метапневмовірус, який вже поширюється у світі

У Китаї виявили значний спалах респіраторного вірусу HMPV, який переважно вражає дітей у північних регіонах. Наразі випадки цього захворювання виявили і в Україні.

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Що таке HMPV

Метапневмовірус людини (HMPV) - це респіраторний вірус, який викликає симптоми, схожі на застуду та грип. Хоча хвороба зазвичай протікає в легкій формі, вона може призвести до серйозних ускладнень, таких як пневмонія, особливо у немовлят, людей похилого віку та осіб з ослабленою імунною системою.

Вірус не є новим, але привернув до себе увагу на тлі сплеску захворюваності, особливо серед дітей віком до 14 років на півночі Китаю.

Вперше виявлений у 2001 році, HMPV є одноланцюговим РНК-вірусом, який поширюється повітряно-крапельним шляхом або через контакт із забрудненими поверхнями. Випадки захворювання раніше були виявлені в різних країнах, в тому числі у Великій Британії.

Фото: метапневмовірус (Getty Images)

Його симптоми включають кашель, лихоманку, закладеність носа і втому з інкубаційним періодом від трьох до шести днів. На відміну від COVID-19, вакцини або специфічного противірусного лікування від HMPV не існує; лікування полягає насамперед у знятті симптомів.

Спалах у Китаї

В північних провінціях Китаю цієї зими виявили різке зростання захворюваності на цей вірус, ідентифікований як метапневмовірус людини (HMPV).

Спалах стався через п'ять років після того, як світ вперше був попереджений про появу нового коронавірусу в китайському Ухані, який згодом переріс у глобальну пандемію, що призвела до семи мільйонів смертей.

Фото: метапневмовірус у Китаї (Getty Images)

Китайська влада класифікує ситуацію як типовий сезонний спалах. Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що цього року випадки HMPV менш численні й менш важкі порівняно з минулим роком. Уряд впроваджує активний моніторинг, зокрема відстежує випадки пневмонії невідомого походження, і посилює контроль у лікарнях, щоб уникнути повторення хаосу початку пандемії COVID-19.

Ситуація у сусідніх країнах

В той самий час Тайвань попередив громадян, що вірус HMPV становить найбільшу небезпеку для дітей, літніх людей і осіб із хронічними хворобами, а Камбоджа закликає громадян дотримуватись заходів профілактики.

У Індії офіційні особи наголошують, що HMPV подібний до інших сезонних респіраторних вірусів, закликаючи громадян до спокою. Проте в індійському Бенгалуру було виявлено вірус у восьмимісячної дитини, яка продовжує лікування в стаціонарі, і тримісячної дитини, яку вже виписали з лікарні.

Фото: метапневмовірус у Китаї (Getty Images)

Ситуація з вірусом HMPV в Україні

За даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), з початку сезону в Україні офіційно підтверджено 13 випадків HMPV, однак реальна кількість заражень, ймовірно, значно більша.

При цьому ЦГЗ зазначає, що ситуація із метапневмовірусом в Україні є рутинною та повністю контрольованою.

Разом з тим, лікар-інфекціоніст та позаштатна спеціалістка Міністерства охорони здоров’я України з інфекційних хвороб Ольга Голубовська зазначила, що HMPV може викликати як легкі респіраторні симптоми, так і тяжкі форми з розвитком дихальної недостатності. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, причому епізоди захворювання можуть повторюватися протягом усього життя.

При цьому вона додала, що зміна імунного ландшафту після пандемії COVID-19 і тривалих локдаунів призвела до зниження імунної стійкості до звичних збудників, що пояснює зростання випадків респіраторних інфекцій.

Фото: Ситуація з вірусом HMPV в Україні (УНІАН)

Лікарі наголошують на важливості дотримання простих правил гігієни, які відомі нам із дитинства. Регулярне миття рук із милом, уникання контактів із хворими, дотримання етикету кашлю (прикривати рот серветкою чи згином ліктя), провітрювання приміщень і вологе прибирання допомагають зменшити ризик інфікування.

У разі захворювання медики закликають не панікувати та діяти своєчасно. Якщо з’являються симптоми респіраторного захворювання, варто підтвердити діагноз, провівши тестування на грип, COVID-19 або метапневмовірус, особливо якщо йдеться про групи ризику. Крім того, важливо контролювати рівень кисню в крові за допомогою пульсоксиметра та своєчасно звертатися до лікаря при погіршенні стану.

Для профілактики інфекцій лікарі рекомендують уникати контактів із хворими, підтримувати чистоту в приміщеннях, зміцнювати імунітет і своєчасно лікувати хронічні захворювання.

Фото: Ситуація з вірусом HMPV в Україні (Getty Images)

Окрему увагу варто приділити вітаміну D, який відіграє ключову роль у підтримці імунної системи. Прийом цього вітаміну має бути погоджений із фахівцем. Особливо уважними до здоров’я слід бути людям із груп ризику: дітям, літнім особам і тим, хто має ослаблений імунітет.

HMPV, хоч і сприяє збільшенню кількості респіраторних інфекцій, не є новим вірусом і не становить загрози пандемії. Сезонні спалахи цього захворювання цілком типові, особливо в умовах повторного контакту населення з патогенами після локдаунів, викликаних COVID-19.