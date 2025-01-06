Епідеміолог Наталія Виноград: Клінічно розпізнати метапневмовірус дуже складно

Метапневмовірус, який наразі спричинив колапс у медичній системі Китаю, становить загрозу для дітей та людей похилого віку чи хронічними захворюваннями. Однак пандемії, як було з COVID-19, очікувати не варто.

- Інформація про метапневмовірус, яка шириться цими днями, для вас, для фахівців в цілому є новиною? Чи для медиків це зрозуміла і прогнозована історія?

- Це закономірна сезонність, яка притаманна для вірусу, відомого для нас від 2001-го як нового патогену, хоча він циркулює серед людей вже сотні років. На сьогодні спроможності медичної мережі щодо госпіталізації тяжких пацієнтів абсолютно адекватна до рівня поширеності проблеми.

- Чому тоді так багато уваги приділяють засоби масової інформації? Та й лікарі окремі кажуть, що можуть виникнути проблеми з нестачею ліжок в лікарнях. Якась особливість є в цьому році?

Клінічно розпізнати метапневмовірус дуже складно навіть дуже хорошим фахівцям, медикам, виходячи з того, що одночасно циркулює зразу декілька вірусів і посеред них - метапневморвірус.

Зараз розпочався сезон грипу, як для нас, для наших територій. У нас ще залишаються у хвостах COVID, ми маємо аденовіруси, то в нас їх є достатньо багато, а клінічна картина дещо подібна, буде так правильно сказати.

- Для тих, хто вже встиг ознайомитися з інформацією про перебіг хвороб, спровокованих цим вірусом, поясніть, в чому особливість? Все одно вона є. Чимось відрізняється конкретно цей вірус від тих, які ми знаємо?

- У дітей це захворювання спричинено метапневмовірусом буде подібно до такого, яке ми знаємо для РСІ-вірусу, тобто респіраторно-синцитіальний вірус, і це достатньо серйозно, особливо діткам першого року життя.

Для людей старшої вікової групи, для людей медичного ризику, а посеред них - це хворі на хронічні захворювання серцево-судинні, ті, хто на кортикостероїдах, ті, хто мають онкопатологію, то там буде захворювання ближче до грипоподібного захворювання.

У дітей це не лише мають високу гарячку, нежить, головний біль, але ще й судоми, що пов'язані з пірогенною реакцією на температуру. І у дітей більше, при цьому вірусі є отит і виникає, а у дорослих - ні.

А у дорослих температура дещо нижча, не є такі фебрильні цифри високі. Ну і так само буде подібно до того - кашель, закладеність носа, нежить, біль горлі. Тобто те, що ми звикли називати гострими респіраторними вірусними інфекціями.

- Чи є якісь специфічні методи профілактики від цього вірусу? Чи достатньо загальних рекомендацій для респіраторних інфекцій?

- Вакцини від метапневмовірусу немає і це серйозно, а те що в нас зараз сезон ризику по групі респіраторних інфекцій, просто вимагає відповідального ставлення кожного з нас до свого здоров'я.

Ми, використовуючи загальні і відомі, дуже добрі підходи з ковіду, ми сьогодні можемо себе захистити одному моменту від декількох одразу проблем - парахрип, метапневма чи інші віруси. Тобто, основна ідея полягає в тому, щоб не підпасти під ризик зараження. Не ходіть там, де багато людей, обминайте тих, де ви бачите, що людина чхає, кашляє, як ми називаємо, захист дистанції.

І, край важливо, ви, якщо маєте якусь дуже потребу, то скористайтесь маскою, не забудьте мити руки.

А там, де організовані колективи, дуже важливо це провітрювання. Якщо ми будемо правильно, нормально робити провітрювання, пам'ятаєте, як на ковіді, щодвадцять хвилин нам треба було зробити. І в організованих колективах в нас не було того рівня захворюваності, навіть під час навчального процесу. І це говорить на користь того, що вся ця гарно пропрацьована разом схема мінімізує всякому разі ризики.

А якщо людина має вже якісь ознаки захворювання, ну, маєте відповідальність перед собою, перш за все, бо будете ходити, можна доходитися. А друге, перед людьми ви ж маєте встановити небезпеку для оточюючих.

- Я бачу з того, що є в відкритому доступі, кажуть про інгаліційний рибавирин для лікування тяжких випадків, спричинених саме цим вірусом. В чому тут річ? Його нібито немає в Україні?

- Сам по собі рибавірин має шалену кількість протипоказань. Це складний препарат, який має вплив на нирки. За життєвими показаннями будемо давати чи не будемо давати, бо ще можемо від того мати інші ускладнення. І що до самого рибавірину як препарату, то він має тільки обмежені результати використання клінічних практик. Це є факт. То що в лабораторії це замало.

А інших препаратів перевіряють, є достатньо різної інформації, але таких препаратів, що вже зайшли і використовувалися в практичній медицині, їх немає.

- Як дізнатися в Україні, що звичайна простуда спровокована метабеневмовірусом? Чи існує якась діагностика, тестування, можливо, в домашні.

Те, що ми мали на COVID-19, на грип, на інші, - немає швидких тестів у світі. А те, що існують нормальні можливості лабораторної мережі, це буде правда. І тому пацієнти які вчасно звернуться, але мають ускладнений перебіг захворювання, можуть бути обстеженні. Звідти ми і знаємо, це 13 випадків, бо їх верифікували в Україні.

- Чи є ризик виникнення пандемії, епідемії саме на основі цього вірусу?

- Пандемії - не буде. Знаєте чому? Тому що ми інфікуємося цим вірусом на половину, діток до року вже інфіковані вірусом. А до п'яти років 100% всі інфіковані. А раз так, та імунітет нам недовго тривалий. Але якщо ми і от так, то це у нас називається проепідемічення населення, то у нас вже достатній прошарок захищених осіб і пандемії в нас не буде. Це однозначно.

У нас є два компоненти, які впливають, це природне проепідемічування і ми пройшли то чи іншу компанію з імунізації. То однаково вже не маємо з вами такого стрімкого зростання кількості хворих і тяжких хворих. стрімкого зростання кількості хворих і тяжких хворих. Людина повторно інфікується, але в неї вже є захист, і вона не буде мати тяжку форму захворювання.

- Наостанок, не можна не спитати в цілому, чи війна впливає з міграцією масовою і з руйнуванням медичної інфраструктури на рівень зараженості в країні, доступ до лікування вірусних інфекцій?

- Однозначно і негативно. Скажу і те, що дуже важливо в епідеміології. Ми маємо таке поняття як щільність популяцій, скільки нас є на квадратний кілометр або на якусь площу в іншому. І в тому плані оця міграція, яка сталася відтік мільйонів наших співвітчизників за кордон, зменшила вікову групу дитячих, серед яких найбільше реєструвалось цих вірусних інфекцій, зменшила щільність загальної популяції друге. І однозначно в тому плані ми, скажімо, не було б щастя та нещастя допомогло, ми маємо меншу ймовірність масово ураженого населення. На відміну, скажімо, від того ж Китаю. Там просто дуже висока схильність популяції.

І в нашому варіанті друге ми маємо з вами досвід, знаємо які підходи можуть бути, а то що зруйновано понад 2000 закладів охорони здоров'я, хіба що і так зрозуміло, що це край високий негатив.

І давайте беремо до уваги, що і медиків стало значно менше. Частина загинула, частина ще воює. Не просто тримати нам цю проблему підконтрольно, а ми робимо все, що належить в такий час.

- Отже, ще раз, метапневмовірус не буде поширений, як COVID-19, і не становить такої загрози для населення, правильно?

- Він становить загрозу для конкретної людини, і це може бути планетарна трагедія для тої сім'ї чи для тої людини. Чисто з тих позицій. Ми є люди і ми неповторні.

Якщо хтось в сім'ї захворів, зробіть так, щоб ви не заразили інших членів родини. Ізолюйтеся. Куточок. Завісьте себе по можливості якимось, як ми називаємо, фізичним бар'єром. Скажемо так, простирадлом, по-простому, або кусковим целофаном. І зробіть собі такий напівбокс, щоб інші не заразилися.

Провітрюйте максимально, весь час вологе прибирання, мийте руки і вдягніть маску, якщо ви бачите. І негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Та допомога, яку ви отримуєте конкретно по вашій ситуації, це не обовʼязково метапневма. Вона буде просто зменшена за рахунок своєї чесності надання медичної допомоги.

Якщо ви належите до групи ризику, вагітні, люди з імунодефіцитом, ви повинні негайно звертатися, ще поки що добре, ще не погано, але вже зверніться за медичною допомогою. Пам'ятайте, що більша частка цих захворювань проходить в легкій формі, якщо немає додаткових хвороб.