Озброєний нейтралітет: які плани у Олександра Турчинова на майбутні вибори

Олександр Турчинов може залишитися секретарем РНБО за умови перемоги Порошенка на виборах (facebook.com/oleksandr.turchynov)

"Народний фронт", що набрав на виборах 2014 року 22% голосів, майже втратив шанси пройти до парламенту наступного скликання. Глава партії Арсеній Яценюк, згідно з останніми соцопитуваннями, має особистий рейтинг менше 1%. На з'їзді в січні НФ вирішить, чию кандидатуру висунути на наступних виборах і чи висувати взагалі. Про свої плани на майбутнє лідери "фронтовиків" говорять неохоче, обмежуючись туманними формулюваннями. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на даному етапі ближче до Юлії Тимошенко, ніж до чинного президента. Платою за його лояльність може стати збереження крісла глави МВС. Тоді як секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов, навпаки, зберігає хороші стосунки з Петром Порошенком, але дистанціюється від "великої політики". Детальніше про плани Турчинова – в матеріалі РБК-Україна.

Олександр Турчинов – непублічна фігура. Після дострокових виборів Верховної ради в 2014 році він зайняв посаду секретаря РНБО і зник з політичних радарів. В новинах його ім'я найчастіше звучить у зв'язку з випробуванням нової зброї і війною на Донбасі. Однак Турчинов один з найвпливовіших людей в Україні, в тому числі і в її політичному житті. Він входить в так звану "стратегічну дев'ятку" – неформальний орган при президенті, де вирішуються питання управління країною.

Чотири роки в розлученні

В перехідний період після втечі екс-президента Віктора Януковича з країни, Турчинов був спікером парламенту і за сумісництвом виконував обов'язки глави держави. Саме він відповідав за передачу влади п'ятому президенту України Петру Порошенку після позачергових виборів. Джерела РБК-Україна з його оточення згадують, що це далося йому нелегко.

Справа в тому, що Турчинов – багаторічний соратник лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Поки вона сиділа в Качанівській колонії, він фактично керував партією разом з Арсенієм Яценюком. Після виходу з в'язниці в результаті Революції гідності Тимошенко повернула партію в свої руки і вирішила балотуватися у президенти.

"Вона приходила перед виборами і вимагала забезпечити їй перемогу. Турчинов тоді сказав, що йому потрібно займатися відображенням російської агресії, і немає часу на внутрішні розборки", – говорить джерело видання в оточенні секретаря РНБО.

Турчинов належить до баптистської церкви "Слово життя" і проводить дияконське служіння. Його релігійність і схильність до військової справи породила в російській пропаганді образ "кривавого пастора", який вже став мемом в українських соцмережах. Сам Турчинов не вважає це прізвисько образою.

"Мабуть, вважають, що руки у мене по лікті в російській крові. Пастором мене і раніше називали через те, що я протестант і проповідую в церкві. Але для російських пропагандистів і "пастор" – це негативне слово. Протестант для них – ворог. У Радянському Союзі всі протестанти були, за версією КДБ, агентами ЦРУ і по тюрмах сиділи. Додали ще епітет "кривавий", тому що російську кров на Донбасі пролив, і отримали тиражоване кліше, яке має для російських обивателів подвійний негативний сенс", – пояснив він в одному з інтерв'ю.

Тимошенко програла президентські вибори, а її соратники, які наростили за час відсутності голови "Батьківщини" політичну вагу, не захотіли залишатися в її тіні. Ініціаторами нового проекту стали Арсеній Яценюк і Олександр Турчинов. Їх підтримали Арсен Аваков, Андрій Парубій, Микола Мартиненко та інші. Ця група хотіла отримати 50% у виборчому списку "Батьківщини" і половину посад за квотою цієї політсили.

"Турчинов сказав Тимошенко, що першим номером у списку повинен йти Яценюк, що так буде кращий результат. Вона відповіла, що цього ніколи не буде, що вона взагалі найголовніший технолог і ідеолог партії. Він пішов і так з'явився "Народний фронт", який переміг на виборах, а вона взяла менше 6%", – пояснив один з видних "фронтовиків".

За чотири минулих роки "Батьківщина" повернула собі підтримку електорату. Сьогодні ця партія і її лідер очолюють передвиборчі рейтинги. У той час як "Народний фронт" хоч формально і входить в парламентську коаліцію, але фактично розділився на кілька груп. Частина депутатів фракції веде переговори з Тимошенко, інша ж шукає варіанти залишитися в політиці після її можливої перемоги. Один з таких варіантів – мажоритарні округи.

Але в оточенні секретаря РНБО запевняють, що парламент Турчинову не цікавий. "Він говорить: "я 20 років був у парламенті, втомився". Округ – це маячня. Не піде людина, яка була президентом, на округ. Пашинський готує Житомирщину під себе і своїх людей, він планує зібрати групу в наступному парламенті", – пояснює співрозмовник з оточення секретаря РНБО.

Ще рік тому БПП і "Народний фронт" майже домовилися про спільний похід на вибори. До участі в цьому проекті схиляли і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який давно вийшов з підпорядкування свого патрона – президента Петра Порошенка. Нібито учасники переговорів до початку 2018 року домовилися про квоти у майбутньої єдиної партії. Але їх погляди на устрій влади розійшлися: Аваков, наприклад, послідовно виступає за перехід до парламентської форми правління. На даний момент проект заморожений.

Окремо розглядався і більш вузький союз генпрокурора Юрія Луценка та секретаря РНБО Олександра Турчинова. Нова партія повинна була зібрати "нетоксичних" представників влади та інших політиків. Але й тут сторони не знайшли порозуміння.

За інформацією РБК-Україна, зараз Луценко веде переговори про співпрацю з "УДАР" Віталія Кличка. І генпрокурор, і Турчинов отримали пропозицію очолити передвиборний штаб Петра Порошенка, але обидва його відхилили. 5 липня секретар РНБО заявив, що залишається поза політикою і продовжує займатися питаннями безпеки і оборони.

"Останнім часом з'явилося дуже багато фейкової інформації про мою політичну діяльності. За версією одних журналістів я очолюю виборчий штаб одного або відразу 2-х кандидатів у президенти, за версією інших – я "відчалюю" від президента, за версією третіх – приєднався до впливових політсил. Всіх зацікавлених інформую – я не займаюся політичною діяльністю, не беру участі у виборчих кампаніях, не очолюю політичних штабів, "не відчалював" і нікуди не причалював", – писав Турчинов у своєму Twitter.

ХДС імені Турчинова

Джерела РБК-Україна в оточенні Турчинова кажуть, що зараз він роздумує про своє майбутнє, в тому числі і політичне. "У нього є можливість просунути свою політсилу, але за ці п'ять років він об'єктивно втомився", – уточнив співрозмовник.

Турчинов все ще відвідує збори НФ. За словами "фронтовиків", на партзборах на початку листопада Турчинов сидів з "державницким виразом обличчя і мовчав". Арсеній Яценюк у той час розповідав соратникам про свої поїздки по регіонах, які надихнули його нагадати про себе – білбордами з досягненнями "Народного фронту". На з'їзді в січні партія вирішить, чи брати участь у президентській кампанії.

"Турчинов буде вірний Петру до останнього, до результатів президентських виборів. Яценюк це розуміє, його можливий похід на вибори тільки забере голоси у Порошенка. Питання в тому, кому це вигідно", – говорить джерело.

За його словами, заручитися підтримкою Турчинова намагається Юлія Тимошенко, але на контакт з нею він не йде. Навесні минулого року лідер "Батьківщини" назвала розрив відносин з давнім соратником своїм "найбільшим болем". "Це – мій найбільший біль. Відносин у нас зараз і комунікацій ніяких. Я його давно пробачила, але спілкування ніякого немає", – заявила вона.

В оточенні Турчинова пояснюють, що він, у свою чергу, Тимошенко не пробачив. Нібито він ніяк не може забути їй історію майже п'ятирічної давнини на початку анексії Криму. 28 лютого 2014 року Рада нацбезпеки зібралася на секретне засідання, щоб вирішити, чи вводити надзвичайний стан в країні через загрозу російської агресії чи ні. "За" проголосував лише Турчинов. Голова "Батьківщини" всіляко відмовляла РНБО від "різких рішень".

"Сьогодні ми повинні благати все міжнародне співтовариство стати на захист України. Це наша єдина надія. Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю, тому що це буде означати програш. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми повинні стати найбільш мирною нацією на планеті, просто вести себе як голуби миру", – заявила вона під стенограму.

Буквально через місяць був опублікований запис розмови Тимошенко з Нестором Шуфричем. "Це переходить всі межі. Треба брати зброю в руки і йти мочити цих клятих кацапів, разом з їх керівником. Я шкодую, що зараз не можу перебувати там і що не очолювала всі процеси. Х*р би вони у мене Крим отримали", – говорить людина з голосом, схожим на голос Тимошенко. Пізніше вона підтвердила факт цієї розмови.

Якщо на виборах у наступному році переможе Порошенко – Турчинов залишиться в кріслі секретаря РНБО. При інших варіантах можлива ситуативна коаліція з соратниками з "Народного фронту". Він зберігає хороші відносини з Арсеном Аваковим. "Фронтовики" розповідають, що зараз Турчинов фактично служить буфером між президентом і міністром внутрішніх справ.

Зараз в "Народному фронті" Турчинов може розраховувати як мінімум на чотирьох впливових депутатів: Сергія Пашинського, Вікторію Сюмар, Павла Унгуряна та Руслана Лук'янчука. Вони могли б закрити профільні напрямки в новій партії Турчинова, але, всупереч чуткам, створювати її він поки не поспішає. "Турчинов займається об'єднанням протестантських церков. З цього може вирости якась християнсько-демократична партія, але не на даному етапі. Потрібно зрозуміти, наскільки це актуально на порядку денному", – говорить джерело видання.

23 вересня протестанти провели масштабне святкування "Дня подяки" в центрі Києва. Лідери провідних церков цих конфесій вирішили об'єднатися "заради утвердження християнства та християнських цінностей в Україні" у Всеукраїнський Собор. Координатором об'єднання обрали Олександра Турчинова.

"Яка головна мета? Забезпечити християнський шлях розвитку нашої держави. Ми всі переконані, що тільки на фундаменті вічних євангельських цінностей можна побудувати велич і могутність нашої держави, велич нашої України", – заявив секретар РНБО під час святкування.

Соратники Турчинова наполягають, що на даному етапі мова йде не про партію, а про масштабний громадський рух. У цього проекту є підтримка західних політиків, серед них американські конгресмени Луї Гомерт і Тім Уолберг, міністр освіти Бетсі Девос.

"Наш рух контактує з різними конгресменами, сенаторами, європейськими політиками. Ці процеси йдуть, просто вони непублічні і ми не прагнемо до публічності", – пояснив один із соратників Турчинова.

На початку наступного року християнсько-демократичний рух планує провести в Україні великий форум за участю західних політиків. "Ми покажемо, що Європа, до якої ми прагнемо, це не Європа гендеру, ЛГБТ або оголтілого мультикультуралізму. Це Європа стриманості, протестантської етики, католицьких монастирів, а не розкоші, гламуру і розпусти. Це Європа віри, яка вміла примирятися", – додав співрозмовник.