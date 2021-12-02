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Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН: угрозы для общественности нет

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 20:29
Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН: угрозы для общественности нет Фото: вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН находится вооруженный мужчина. Полиция заявила, что угрозы для общественности нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Нью-Йорка.

Полиция советует местным как можно дальше держаться от района, где сейчас находится вооруженный.

"Пока что нет угрозы для общественности", - пишет пресс-служба полиции.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что полиция Нью-Йорка ввела спецоперацию из-за вооруженного мужчины возле штаб-квартиры ООН.

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ООН Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк
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