Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН: угрозы для общественности нет

В Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН находится вооруженный мужчина. Полиция заявила, что угрозы для общественности нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Нью-Йорка .

Полиция советует местным как можно дальше держаться от района, где сейчас находится вооруженный.

"Пока что нет угрозы для общественности", - пишет пресс-служба полиции.