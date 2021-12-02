Вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН: угрозы для общественности нет
Фото: вооруженный мужчина возле штаб-квартиры ООН (Getty Images)
В Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН находится вооруженный мужчина. Полиция заявила, что угрозы для общественности нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Нью-Йорка.
Полиция советует местным как можно дальше держаться от района, где сейчас находится вооруженный.
"Пока что нет угрозы для общественности", - пишет пресс-служба полиции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что полиция Нью-Йорка ввела спецоперацию из-за вооруженного мужчины возле штаб-квартиры ООН.