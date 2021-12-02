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Озброєний чоловік біля штаб-квартири ООН: загрози для громадськості немає

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Четвер 02 грудня 2021 20:29
Озброєний чоловік біля штаб-квартири ООН: загрози для громадськості немає Фото: озброєний чоловік біля штаб-квартири ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Нью-Йорку поруч зі штаб-квартирою ООН знаходиться озброєний чоловік. Поліція заявила, що загрози для громадськості наразі немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Нью-Йорка.

Поліція радить місцевим якомога далі триматися від району, де наразі перебуває озброєний.

"Наразі немає загрози для громадськості", - пише пресслужба поліції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що поліція Нью-Йорку ввела спецоперацію через озброєного чоловіка біля штаб-квартири ООН.

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ООН Сполучені Штати Америки Нью-Йорк
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