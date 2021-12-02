Озброєний чоловік біля штаб-квартири ООН: загрози для громадськості немає
Фото: озброєний чоловік біля штаб-квартири ООН (Getty Images)
У Нью-Йорку поруч зі штаб-квартирою ООН знаходиться озброєний чоловік. Поліція заявила, що загрози для громадськості наразі немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Нью-Йорка.
Поліція радить місцевим якомога далі триматися від району, де наразі перебуває озброєний.
"Наразі немає загрози для громадськості", - пише пресслужба поліції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що поліція Нью-Йорку ввела спецоперацію через озброєного чоловіка біля штаб-квартири ООН.