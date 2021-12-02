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В Нью-Йорке пытаются задержать вооруженного мужчину возле штаб-квартиры ООН

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Нью-Йорк, Четверг 02 декабря 2021 18:53
В Нью-Йорке пытаются задержать вооруженного мужчину возле штаб-квартиры ООН Фото: В Нью-Йорке пытаются задержать вооруженного мужчину возле штаб-квартиры ООН (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Нью-Йорке возле штаб-квартиры ООН находится вооруженный мужчина. Полиция ввела спецоперацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и полицию Нью-Йорка.

"Штаб-квартира ООН оцеплена, так как на улице замечен вооруженный человек", - говорится в сообщении.

В полиции попросили жителей и гостей города избегать район 42-й улицы и 1-й авеню.

"В связи с полицейским расследованием избегайте района 42-й улицы и 1-й авеню. В окрестностях ожидаются машины экстренных служб. Движение вдоль FDR Drive затруднено. При движении в этом районе используйте альтернативный маршрут", - говорится в сообщении.

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ООН Нью-Йорк
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