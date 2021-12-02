В Нью-Йорке пытаются задержать вооруженного мужчину возле штаб-квартиры ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и полицию Нью-Йорка .

"Штаб-квартира ООН оцеплена, так как на улице замечен вооруженный человек", - говорится в сообщении.

В полиции попросили жителей и гостей города избегать район 42-й улицы и 1-й авеню.

"В связи с полицейским расследованием избегайте района 42-й улицы и 1-й авеню. В окрестностях ожидаются машины экстренных служб. Движение вдоль FDR Drive затруднено. При движении в этом районе используйте альтернативный маршрут", - говорится в сообщении.