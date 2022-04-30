Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию на границе с непризнанным Приднестровьем

Украинские войска удерживают свои позиции на территории Николаевской и Херсонской областей. Среди потерь врага ночью – беспилотник "Орлан-10" и самоходная гаубица "Мста-С".

"Силы обороны продолжают ведение боевых действий по занятому рубежу на Николаевщине и Херсонщине. Противник, не имея успехов в предыдущих замыслах, продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов подходов к собственным позициям, оставленным им населенным пунктам и позициям наших войск", – говорится в сообщении.

На захваченных территориях оккупанты пытаются ввести собственные порядки. В частности, планируется масштабное празднование 9 мая, а в оккупированной Каховке – парад.

"В Одесской области с приближением печально известной даты 2 мая в рамках контрдиверсионной работы правоохранителями только за одни сутки проверено более 40 тысяч граждан и около 30 тысяч автомобилей с целью обнаружения диверсантов, мародеров и других злоумышленников, а также предупреждение перемещения запрещенных предметов", – добавили в ОК "Юг".

Также украинские военные заверили в контролируемости обстановки в приграничных районах, в том числе вдоль непризнанного Приднестровья. В целом, обстановка там остается стабильной, а вот с Черного моря сохраняется угроза ракетных ударов силами кораблей ЧФ РФ.