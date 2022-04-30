В оккупированной Новой Каховке установили памятник Ленину

Российские оккупанты в Новой Каховке (Херсонская область) установили памятник Владимиру Ленину. Он вернулся на постамент возле здания местного городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленина во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны - будет ленинопад 2.0", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты установили памятник Ленину в Геническе, который был демонтирован летом 2015 года в рамках декоммунизации.

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