ru ua
Сб, 30 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированной Новой Каховке установили памятник Ленину

Новина українською →
Новая Каховка, Суббота 30 апреля 2022 14:47
В оккупированной Новой Каховке установили памятник Ленину Фото: памятник Ленину в Новой Каховке (t.me/zedigital)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты в Новой Каховке (Херсонская область) установили памятник Владимиру Ленину. Он вернулся на постамент возле здания местного городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленина во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны - будет ленинопад 2.0", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты установили памятник Ленину в Геническе, который был демонтирован летом 2015 года в рамках декоммунизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ленин Новая Каховка
NEWS
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
66-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны