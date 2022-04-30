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Збройні сили України контролюють ситуацію на межі з невизнаним Придністров'ям

Фото: Оборонець Одеси (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Оперативне командування "Південь" поділилося інформацією про оперативну обстановку в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОК "Південь" у Facebook.

Українські війська втримують власні позиції на території Миколаївської та Херсонської областей. Серед втрат ворога вночі – безпілотник "Орлан-10" і самохідна гаубиця "Мста-С".

"Сили оборони продовжують ведення бойових дій по зайнятому рубежу на Миколаївщині й Херсонщині. Противник, не маючи успіхів у попередніх задумах, продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів підходів до власних позицій, полишених ним населених пунктів та позицій наших військ", – ідеться в повідомленні.

Натомість на захоплених територіях окупанти намагаються запровадити власні порядки. Зокрема, планують масштабні святкування 9 травня, а в окупованій Каховці – парад.

"На Одещині з наближенням сумнозвісної дати 2 травня в рамках контрдиверсійної роботи правоохоронцями тільки за одну добу перевірено понад 40 тисяч громадян та близько 30 тисяч автомобілів з метою виявлення диверсантів, мародерів та інших зловмисників, а також попередження переміщення заборонених предметів", – додали в ОК "Південь".

Також українські військові запевнили в контрольованості обстановки в прикордонних районах, зокрема й вздовж невизнаного Придністров'я. Загалом обстановка там залишається стабільною, а от із Чорного моря зберігається загроза ракетних ударів силами кораблів ЧФ РФ.

До слова, російські окупанти заново встановили пам'ятник Леніну в захопленій Новій Каховці.

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