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Вооруженные силы прогнали оккупантов из Дергачей в Харьковской области

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Харьковская область, Среда 09 марта 2022 21:56
Вооруженные силы прогнали оккупантов из Дергачей в Харьковской области Фото: Станция "Дергачи" (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отчитался об освобождении от вражеских войск города Дергачи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал главы администрации.

ВСУ вернули город под полный контроль. Активные бои за Дергачи велись длительный период. Украинские военные потери не понесли.

"Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля", – написал Синегубов.

Подробнее о том, что сейчас происходит в городе, оперативная информация о ситуации в Харькове, важные сообщения от властей – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Напомним, украинская разведка предположила, что российским пилотам умышленно портят парашюты.

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