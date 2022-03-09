Вооруженные силы прогнали оккупантов из Дергачей в Харьковской области

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отчитался об освобождении от вражеских войск города Дергачи.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Telegram-канал главы администрации.

ВСУ вернули город под полный контроль. Активные бои за Дергачи велись длительный период. Украинские военные потери не понесли.

"Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля", – написал Синегубов.

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