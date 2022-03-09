Збройні сили прогнали окупантів із Дергачів на Харківщині

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відзвітував про звільнення від ворожих військ міста Дергачі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Telegram-канал очільника адміністрації.

ЗСУ повернули місто під повний контроль. Активні бої за Дергачі велися тривалий період. Українські військові втрат не понесли.

"Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога – 2 танки і 2 броньованих автомобілі", – написав Синєгубов.

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