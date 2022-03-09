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Збройні сили прогнали окупантів із Дергачів на Харківщині

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Харківська область, Середа 09 березня 2022 21:56
Збройні сили прогнали окупантів із Дергачів на Харківщині Фото: Станція "Дергачі" (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відзвітував про звільнення від ворожих військ міста Дергачі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Telegram-канал очільника адміністрації.

ЗСУ повернули місто під повний контроль. Активні бої за Дергачі велися тривалий період. Українські військові втрат не понесли.

"Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога – 2 танки і 2 броньованих автомобілі", – написав Синєгубов.

Детальніше про те, що зараз відбувається в місті, оперативна інформація про ситуацію в Харкові, важливі повідомлення від влади - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Нагадаємо, українська розвідка припустила, що російським пілотам навмисне псують парашути.

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