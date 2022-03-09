Чтобы не пошли под суд. Российским пилотам могут умышленно портить парашюты, – разведка

Главное управление разведки Министерства обороны Украины выразило сомнения в желании российского военно-политического командования сохранить жизнь своих армейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию ГУР Минобороны в Facebook.

Разведка отметила, что у сбитых над Украиной российских летчиков слишком часто не раскрываются парашюты. В частности, недавно отечественные силы ПВО сбили вражеский самолет, пилот катапультировался, но погиб.

"Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленное неправильное сложение перед вылетом", – отметили в ГУР.

Украинские разведчики предполагают, что российское руководство сознательно пошло на такой шаг. Главный мотив – не допустить публичных свидетельств армейцев РФ о военных преступлениях против мирных жителей Украины.