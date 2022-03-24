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Вооруженные силы отбили атаку врага на Изюм, – Генштаб

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Харьковская область, Четверг 24 марта 2022 14:35
Вооруженные силы отбили атаку врага на Изюм, – Генштаб Фото: Уничтожение Изюма оккупантами (Max Strel/Facebook)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил подтвердил, что Изюм в Харьковской области остается под контролем Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

"На Изюмском направлении успеха не имел. Получил потери. Отступил в район южной части города", – говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее объявил о переходе контроля над Изюмом к российским военным. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал такую информацию фейком.

"Им ничего не остается, как врать о якобы "победах". Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов", – заявил глава области.

К слову, Генштаб ВСУ заявил о перебрасывании РФ вооружения и техники в Крым и Беларусь.

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