Вооруженные силы отбили атаку врага на Изюм, – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил подтвердил, что Изюм в Харьковской области остается под контролем Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

"На Изюмском направлении успеха не имел. Получил потери. Отступил в район южной части города", – говорится в сообщении.

Минобороны РФ ранее объявил о переходе контроля над Изюмом к российским военным. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал такую информацию фейком.

"Им ничего не остается, как врать о якобы "победах". Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов", – заявил глава области.