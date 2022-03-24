Збройні сили відбили атаку ворога на Ізюм, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил підтвердив, що Ізюм у Харківській області залишається під контролем України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

"На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста", – йдеться в повідомленні.

Міноборони РФ раніше оголосив про перехід контролю над Ізюмом до російських військових. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав таку інформацію фейком.

"Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів", – заявив очільник області.