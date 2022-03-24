ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збройні сили відбили атаку ворога на Ізюм, – Генштаб

Новость на русском →
Харківська область, Четвер 24 березня 2022 14:35
Збройні сили відбили атаку ворога на Ізюм, – Генштаб Фото: Знищення Ізюма окупантами (Max Strel/Facebook)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил підтвердив, що Ізюм у Харківській області залишається під контролем України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

"На Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста", – йдеться в повідомленні.

Міноборони РФ раніше оголосив про перехід контролю над Ізюмом до російських військових. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов назвав таку інформацію фейком.

"Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів", – заявив очільник області.

До слова, Генштаб ЗСУ заявив про перекидання РФ озброєння і техніки в Крим і Білорусь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні