Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 318 детей

В результате российской агрессии в Украине погибли 318 детей, еще 581 ребенок ранен. Работа по установлению возможных жертв среди детей продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины.
За последние сутки прокуратуре стало изевстно о 5 погибших и двух раненых.
В частности, 14 июня в лечебное учреждение доставлен 2-месячный младенец, получивший тяжелые ранения в результате обстрела войсками РФ города Угледар Донецкой области. А 24 февраля в Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под танковый обстрел. Ребенок получил осколочное ранение.
Также 15 марта из-за авиационного удара оккупантов по жилым домам в Мариуполе погибли две семьи и пятеро детей.
идет дальнейшая работа по установлению еще возможных жертв среди детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Напомним, что в Украине на время военного положения упростили правила выезда за границу детей на оздоровление и отдых.
Кроме того, сообщалось, что оккупанты принудительно выдают российские паспорта детям, которые родились в Херсоне после 24 февраля.