Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 318 детей

За последние сутки прокуратуре стало изевстно о 5 погибших и двух раненых.

В частности, 14 июня в лечебное учреждение доставлен 2-месячный младенец, получивший тяжелые ранения в результате обстрела войсками РФ города Угледар Донецкой области. А 24 февраля в Харьковской области мать с 16-летним сыном попали под танковый обстрел. Ребенок получил осколочное ранение.

Также 15 марта из-за авиационного удара оккупантов по жилым домам в Мариуполе погибли две семьи и пятеро детей.

идет дальнейшая работа по установлению еще возможных жертв среди детей в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.