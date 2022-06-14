В Украине упростили выезд детей за границу на отдых
Фото: В Украине упростили выезд детей за границу на отдых (pixabay.com)
В Украине упростили правила выезда за границу для детей на оздоровление и отдых. Правила будут действительны во время военного положения в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы в Telegram.
"Во время военного состояния группы детей смогут выезжать за границу на оздоровление и отдых исключительно при наличии согласия Нацсоцслужбы. При этом больше не нужно осуществлять нотариальное удостоверение пакета документов", - говорится в сообщении.
При этом пограничный контроль осуществляется с предъявлением:
- согласия Нацсоцслужбы на выезд детей;
- списков группы выезжающих детей и сопровождающих;
- паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении ребенка;
- согласования службой по делам детей согласия законных представителей каждого ребенка на его выезд;
- заявления родителей на выезд ребенка за границу, заверенное службой по делам детей.
Напомним, в период действия военного положения работникам могут отказать в предоставлении отпуска.