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В Херсоне оккупанты будут принудительно вручать новорожденным российские паспорта

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Херсон, Четверг 16 июня 2022 09:38
В Херсоне оккупанты будут принудительно вручать новорожденным российские паспорта Фото: мама с ребенком в бомбоубежище (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Дети, которые родились в Херсоне после 24 февраля, будут автоматически получать российские паспорта. Документ также будут выдавать детям-сиротам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".

"Дети, рожденные после 24 февраля на территории Херсонской области, будут автоматически получать гражданство Российской Федерации. Плюс дети-сироты также будут регистрироваться как граждане Российской Федерации", - заявил так называемый "замглавы" региона Кирилл Стремоусов.

Напомним, ранее оккупанты начали выдавать свои паспорта украинцам в Херсоне. В первый день российский документ получили 25 жителей города.

Также 11 июня российские паспорта начали раздавать в Мелитополе.

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