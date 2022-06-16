Через збройну агресію РФ в Україні загинули 318 дітей

За останню добу прокуратурі стало відомо про 5 загиблих і двох поранених.

Зокрема, 14 червня до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення в результаті обстрілу військами РФ міста Вугледар Донецької області. А 24 лютого в Харківській області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл. Дитина отримала осколкове поранення.

Також 15 березня через авіаційний удар окупантів по житлових будинках у Маріуполі загинули дві сім'ї та п'ятеро дітей.

йде подальша робота по встановленню ще можливих жертв серед дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.