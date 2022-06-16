RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через збройну агресію РФ в Україні загинули 318 дітей

Фото: евакуація мирних мешканців та їхніх дітей (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В результаті російської агресії в Україні загинули 318 дітей, ще 581 дитина поранена. Робота по встановленню можливих жертв серед дітей триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Офісу генерального прокурора України.

За останню добу прокуратурі стало відомо про 5 загиблих і двох поранених.

Зокрема, 14 червня до лікувального закладу доставлено 2-місячне немовля, яке отримало важкі поранення в результаті обстрілу військами РФ міста Вугледар Донецької області. А 24 лютого в Харківській області мати з 16-річним сином потрапили під танковий обстріл. Дитина отримала осколкове поранення.

Також 15 березня через авіаційний удар окупантів по житлових будинках у Маріуполі загинули дві сім'ї та п'ятеро дітей.

йде подальша робота по встановленню ще можливих жертв серед дітей в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Нагадаємо, що в Україні на час воєнного стану спростили правила виїзду за кордон дітей на оздоровлення та відпочинок.

Крім того, повідомлялося, що окупанти примусово видають російські паспорти дітям, які народилися в Херсоні після 24 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни