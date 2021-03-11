Вооружение нового поколения. Ракетный комплекс "Нептун" передадут армии в марте

Как отметил министр обороны Андрей Таран, с помощью комплексов "Нептун" защита украинского побережья приобретает новые возможности.

"Нептун" - это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе ВМС ЖК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", - заявил Таран.

Министр добавил, что действующие составные части комплекса 360МЦ уже пригодны к выполнению боевых задач в составе Военно-морских сил.

"Эти первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна", которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс 360МЦ в составе боевых воинских частей", - отметил Таран.