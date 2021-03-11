Вооружение нового поколения. Ракетный комплекс "Нептун" передадут армии в марте

Опытные образцы украинского берегового противокорабельного мобильного ракетного комплекса "Нептун" передадут армии в течение марта 2021 года. В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже сформировано соответствующее подразделение.
Как отметил министр обороны Андрей Таран, с помощью комплексов "Нептун" защита украинского побережья приобретает новые возможности.
"Нептун" - это вооружение нового поколения для нас, новое слово в развитии военной береговой обороны Украины. Наличие в составе ВМС ЖК-360МЦ увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние на обстановку в Азово-Черноморском регионе", - заявил Таран.
Министр добавил, что действующие составные части комплекса 360МЦ уже пригодны к выполнению боевых задач в составе Военно-морских сил.
"Эти первые опытные образцы позволят начать практическую подготовку расчетов "Нептуна", которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс 360МЦ в составе боевых воинских частей", - отметил Таран.
Напомним, РК "Нептун" был взят на вооружение ВСУ в конце августа 2020 года.
Ранее РБК-Украина писало, что комплексы "Нептун" разместят в южных областях страны.
Отметим, ракетный комплекс 360 МЦ "Нептун" предназначен для поражения кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов в любых метеорологических условиях и в любое время суток и года. Комплекс оснащается крылатыми ракетами, способными осуществлять полет на сверхмалых высотах. Дальность стрельбы - до 300 км. Автоматическое определение и захват цели происходит на расстоянии до 50 км.