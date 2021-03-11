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Озброєння нового покоління. Ракетний комплекс "Нептун" передадуть армії у березні

Автор: Ігор Литвиненко

Досвідчені зразки українського берегового протикорабельного мобільного ракетного комплексу "Нептун" передадуть армії протягом березня 2021 року. У Військово-морських силах Збройних сил України (ЗСУ) вже сформовано відповідний підрозділ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, з допомогою комплексів "Нептун" захист українського узбережжя здобуває нові можливості.

"Нептун" - це озброєння нового покоління для нас, нове слово у розвитку військової берегової оборони України. Наявність у складі ВМС РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал і підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні", - заявив Таран.

Міністр додав, що діючі складові частини комплексу 360МЦ вже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-морських сил.

"Ці перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків "Нептуна", які надалі будуть нести бойові чергування і обслуговувати серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин", - зазначив Таран.

Нагадаємо, РК "Нептун" був узятий на озброєння ЗСУ в кінці серпня 2020 року.

Раніше РБК-Україна писало, що комплекси "Нептун" розмістять в південних областях країни.

Зазначимо, ракетний комплекс 360 МЦ "Нептун" призначений для ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби і року. Комплекс оснащений крилатими ракетами, здатними здійснювати політ на надмалих висотах. Дальність стрільби - до 300 км. Автоматичне визначення і захоплення цілі відбувається на відстані до 50 км.

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Новини України Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили Україниракета
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